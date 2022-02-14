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Україна може знизити ПДВ на
окремі продукти харчування

Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:56

Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Рада".

Дивися повний текст Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:56

"что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов" - льготная ставка НДС существует в ЕС уже ни одно десятилетие...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42

Хліб, молоко, борошно, гречка + ще можна яєчка :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:06

не "пониженную ставку", а 0%. Арахамия может идти в далекое пешее со своими "пониженными ставками". Хватит уже с нас ваших "наполовину беременных" решений.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:20

они думают что говорят? Снижения пдв прямо влияет на снижение тен. экономики и пдв это и есть часть цены товара. ПДВ вообще надо убрать.
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:22

отменяйте НДС вообще - так сразу все заработает интереснее
и администрировать этот самый странный налог не надо будет
:)
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:35

Слушая мнения "наших" экономистов и политиков понимаешь на сколько не дальновидны и не профессиональны эти случайные люди.
Как повышать тарифы так это требует Европа,а когда в Европе делает шаги,что бы облегчить жизнь своим гражданам-нам это не подходит,будет дыра в бюджете.Дыра она и так есть,а люди вас просто не волнуют.О каком патриотизме можно говорить при таком скотском отношении к народу,который своими налогами содержит "армию" заевшихся чиновников.А вообще в этой информации ключевое слово "МОЖЕТ".
Lunar
 
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