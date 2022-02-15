Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Рада".
Дивися повний текст Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:56
Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:56
"что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов" - льготная ставка НДС существует в ЕС уже ни одно десятилетие...
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:06
не "пониженную ставку", а 0%. Арахамия может идти в далекое пешее со своими "пониженными ставками". Хватит уже с нас ваших "наполовину беременных" решений.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:20
они думают что говорят? Снижения пдв прямо влияет на снижение тен. экономики и пдв это и есть часть цены товара. ПДВ вообще надо убрать.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:22
отменяйте НДС вообще - так сразу все заработает интереснее
и администрировать этот самый странный налог не надо будет
:)
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:35
Слушая мнения "наших" экономистов и политиков понимаешь на сколько не дальновидны и не профессиональны эти случайные люди.
Как повышать тарифы так это требует Европа,а когда в Европе делает шаги,что бы облегчить жизнь своим гражданам-нам это не подходит,будет дыра в бюджете.Дыра она и так есть,а люди вас просто не волнуют.О каком патриотизме можно говорить при таком скотском отношении к народу,который своими налогами содержит "армию" заевшихся чиновников.А вообще в этой информации ключевое слово "МОЖЕТ".
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:29
Налоги можно снизить, можно убрать.
Бюджет, каких-то денег не досчитается.
А как это повлияет на цену, вопрос открытый.
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:39
Re: Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування
ни как. Максимум - просто цена не поднимется в ближайшее времч
|