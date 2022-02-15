RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна може знизити ПДВ на
окремі продукти харчування

Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:22

  warlamp написав:Литовцы сметают прилавки в Польше, ликвидировавшей ПДВ на продукты питания и топливо:
https://www.delfi.lt/ru/news/live/v-min ... d=89394679

На топливе ещё заметно. На продуктах эти 5-8% НДС вообще ни о чем на фоне подорожания процентов на 20-30 в последние месяцы.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 26.02.18
Подякував: 601 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, vt313 і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ... 1, 2
R2 » П'ят 18 лют, 2022 18:07
15 1391
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 19:20
Kudrjavuy
Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...
R2 » Суб 19 лют, 2022 12:32
8 661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 18:03
Ukrainian
Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій...
R2 » Вів 15 лют, 2022 11:12
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 11:13
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (444)
19.02.2022 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.