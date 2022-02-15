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Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:22
На топливе ещё заметно. На продуктах эти 5-8% НДС вообще ни о чем на фоне подорожания процентов на 20-30 в последние месяцы.
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