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Розділення Укрнафти. Акціонери компанії не ухвалили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Збори акціонерів Укрнафти не ухвалили жодних рішень з питань розподілу активів та спірного газу.
Дивися повний текст Розділення Укрнафти. Акціонери компанії не ухвалили рішення щодо розподілу активів та спірного газу
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:16
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