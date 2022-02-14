Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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antikkristall написав: Кое-кто обещал что в 2020 Украина будет экспортировать газ ну и как? Все как обычно, в 2030 скорее всего и никто нынешнего премьера и не вспомнит
Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.
"...Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.
vt313 написав: Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.
"...Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.
Цитрин написав:отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
Брехня про 700%! Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала. Потім Чавес все націоналізував і майже зразу почались проблеми. Або Казахстан - нафто/газова галузь прекрасно розвивається тому що прийшли іноземці. Те що "можновладці" все розкрадають - це не вина іноземців.