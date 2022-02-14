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Коли біткойн подорожчає до
$200 тисяч: експерт назвав...

Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:11

Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткоїну після оновлення піврічних мінімумів повернувся до зростання. У певний момент ціна найдорожчої криптовалюти піднімалася до $45 тисяч, але так і не змогла закріпитись на цій позначці.

Дивися повний текст Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав головну умову.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:11

Главное условие - наличие такого кол-ва идиотов, ... то есть новых инвесторов.
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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