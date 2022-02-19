RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли біткойн подорожчає до
$200 тисяч: експерт назвав...

Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:11

Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткоїну після оновлення піврічних мінімумів повернувся до зростання. У певний момент ціна найдорожчої криптовалюти піднімалася до $45 тисяч, але так і не змогла закріпитись на цій позначці.

Дивися повний текст Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав головну умову.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:11

Главное условие - наличие такого кол-ва идиотов, ... то есть новых инвесторов.
LOKY
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:30

Re: Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...

Курс прочитал, что он вернулся к росту и сегодня слетел с 45к до 40к :) Хотя до 5к, до которых ему по мнению "экспертов" нужно упасть, далековато ещё.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:21

100 трлн. лежит в банках и потому у этого эксперта ипотека под 4% и дешевый ресурс для бизнеса но только не у фантики.
l4567
 
Повідомлень: 341
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:31

Люди 65+ уже больше думают о стабильной старости, чем об играх в пирамидки. Ввалить свои пенсионные сбережения в фантики, за которыми нет никаких реальных активов и которые могут в любой момент упасть в несколько раз - отличная идея! Надеюсь, сам эксперт так и поступит.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 26.02.18
Подякував: 601 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:50

Re: Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...

експерт не подумав, що трапиться коли 100 трлн заберуть з економіки і вкладуть в піраміду яка нічого не виробляє, а навпаки спалює ресурси.
equinox
 
Повідомлень: 331
З нами з: 12.12.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:21

Дивлюсь тут одні експерт на експерті і експертом погоняють, що в самій новині що в коментах :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 04.03.15
Подякував: 173 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:23

  Gastarbaiter написав:Люди 65+ уже больше думают о стабильной старости...


Ага, мільярдери якраз і є найактивнішими в фінансовому світі. А їхній вік якраз 65+ :mrgreen:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%82%D1%83
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 04.03.15
Подякував: 173 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:10

Ага, а если все миллиардеры мира захотят купить квартиру в Зачепиловке то там цена на них вырастет в 100/1000 раз. О чем ещё помечтаем?
hottabich111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 12.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...
R2 » Суб 19 лют, 2022 12:32
7 491
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 15:09
summacut
Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні...
R2 » П'ят 18 лют, 2022 14:39
2 367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 19:00
egor6508
Тарифи на доставку газу: хто і як встановлює та коли...
R2 » П'ят 18 лют, 2022 15:14
1 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 15:14
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.