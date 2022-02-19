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Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Курс біткоїну після оновлення піврічних мінімумів повернувся до зростання. У певний момент ціна найдорожчої криптовалюти піднімалася до $45 тисяч, але так і не змогла закріпитись на цій позначці.
Дивися повний текст Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав головну умову
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R2
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:11
Главное условие - наличие такого кол-ва идиотов, ... то есть новых инвесторов.
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LOKY
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:30
Курс прочитал, что он вернулся к росту и сегодня слетел с 45к до 40к
Хотя до 5к, до которых ему по мнению "экспертов" нужно упасть, далековато ещё.
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moveton
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:21
100 трлн. лежит в банках и потому у этого эксперта ипотека под 4% и дешевый ресурс для бизнеса но только не у фантики.
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l4567
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Додано: Суб 19 лют, 2022 10:31
Люди 65+ уже больше думают о стабильной старости, чем об играх в пирамидки. Ввалить свои пенсионные сбережения в фантики, за которыми нет никаких реальных активов и которые могут в любой момент упасть в несколько раз - отличная идея! Надеюсь, сам эксперт так и поступит.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 19 лют, 2022 11:50
експерт не подумав, що трапиться коли 100 трлн заберуть з економіки і вкладуть в піраміду яка нічого не виробляє, а навпаки спалює ресурси.
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equinox
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Додано: Суб 19 лют, 2022 13:21
Дивлюсь тут одні експерт на експерті і експертом погоняють, що в самій новині що в коментах
))
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root
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:10
Ага, а если все миллиардеры мира захотят купить квартиру в Зачепиловке то там цена на них вырастет в 100/1000 раз. О чем ещё помечтаем?
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hottabich111
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