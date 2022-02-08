RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У громадському транспорті Києва
за 4 роки вдвічі впала...

У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:07

У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала...

Пропонуємо до обговорення:
Число пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впало вдвічі.

Дивися повний текст У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала кількість пасажирів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97530
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:08

Когда запрещают ездить то количество пассажиров падает. Капитан Очевидность.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:36

Когда наземный транспорт в часы пик ходит раз в полчаса со скоростью 20 км/час, то не удивительно, что люди ездят на своих машинах, самокатаз и байка
welmexplus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 24.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:08

сделайте проезд по 50 грн за поездку при средней ЗП 20 тыс грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/) и вообще будет пустым ездить
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого:...
R2 » Вів 15 лют, 2022 20:31
1 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 20:32
4999499
За рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок
R2 » Вів 15 лют, 2022 10:39
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 10:39
wild2006
Австралія вперше за два роки пандемії COVID-19 відкриє...
R2 » Вів 08 лют, 2022 09:48
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 09:48
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (457)
19.02.2022 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.