Число пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впало вдвічі.
Дивися повний текст У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала кількість пасажирів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:07
У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала кількість пасажирів.
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:08
Когда запрещают ездить то количество пассажиров падает. Капитан Очевидность.
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:36
Когда наземный транспорт в часы пик ходит раз в полчаса со скоростью 20 км/час, то не удивительно, что люди ездят на своих машинах, самокатаз и байка
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:08
сделайте проезд по 50 грн за поездку при средней ЗП 20 тыс грн (
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|