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У громадському транспорті Києва
за 4 роки вдвічі впала...

У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:07

У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала...

Пропонуємо до обговорення:
Число пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впало вдвічі.

Дивися повний текст У громадському транспорті Києва за 4 роки вдвічі впала кількість пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:08

Когда запрещают ездить то количество пассажиров падает. Капитан Очевидность.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:36

Когда наземный транспорт в часы пик ходит раз в полчаса со скоростью 20 км/час, то не удивительно, что люди ездят на своих машинах, самокатаз и байка
welmexplus
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:08

сделайте проезд по 50 грн за поездку при средней ЗП 20 тыс грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/) и вообще будет пустым ездить
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 00:53

Норм, можна комфортно пересуватись нарешті
espanol
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 02:31

Зате кількість коробок на дорогах значно зросла. І це незважаючи на постійне подорожчання палива.
NetSerpent
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Модератори: Ірина_, Модератор

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