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Бракує страхового стажу: кому нараховуватимуть допомогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 лют, 2022 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, мають право на державну грошову допомогу (соціальну пенсію).
Дивися повний текст Бракує страхового стажу: кому нараховуватимуть допомогу замість пенсії та які документи потрібні
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Додано: Суб 19 лют, 2022 10:55
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