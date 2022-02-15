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Скільки українців можуть
дозволити собі купівлю квартири

Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:25

Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини українців не мають коштів на квартиру, тож про її купівлю навіть не задумувались.

Дивися повний текст Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:26

Если налоговая будет проверять доходы физиков перед покупкой, типа все такие белые и пушистые кровью деньги заработали, тогда обеспечьте полноценное владение покупкой, и проверьте продавца, недвижимость и обременения на ней а так же отсутствие притязаний третьих лиц (ущемление в правах несовершеннолетних, отбывающих наказание, и наследников), ну и конечно же добросовестность застройщика если это первичка.
А то выглядит все как стрижка баранов, с таким подходом к продаже жилья можно будет поставить крест на этом рынке.
Особенно в свете отъезда IT.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:52

  straponesa написав:Если налоговая будет проверять доходы физиков перед покупкой, типа все такие белые и пушистые кровью деньги заработали, тогда обеспечьте полноценное владение покупкой, и проверьте продавца, недвижимость и обременения на ней а так же отсутствие притязаний третьих лиц (ущемление в правах несовершеннолетних, отбывающих наказание, и наследников), ну и конечно же добросовестность застройщика если это первичка.
А то выглядит все как стрижка баранов, с таким подходом к продаже жилья можно будет поставить крест на этом рынке.
Особенно в свете отъезда IT.


там толпы инстранцев уже выносят в ОП двери
https://zn.ua/macrolevel/arendovat-ili-pokupat.html
cohan
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