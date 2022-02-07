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США побудують у
Польщі шість АЕС

США побудують у Польщі шість АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:49

США побудують у Польщі шість АЕС

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки мають намір побудувати на території Польщі щонайменше шість нових реакторів американської компанії NuPower Power. Угоду про це сторони підписали 14 лютого у Вашингтоні за участю віце-прем’єра Польщі Яцека Сасіна.

Дивися повний текст США побудують у Польщі шість АЕС.
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*Вдоль нашей границы реализуется несколько крупных атомных проектов*
Интересная стратегия!
astatempo
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6 реакторов суммарной мощностью как один ВВЭР-440...
Тракторист
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  Svetas написав:Тракторист А куда ж Вестингхаузцу ТВЕЛы продавать? Страна под их контролем, и нужно доить, пока не соскочили. Нам бы у американцев поучиться..... :(

Нужно делать не то, что они говорят делать, а то, что они делают!

Вони щоб здати на права водія готуються і здають а не готують хабарі
От і ти з дітьми здавай без хабарів
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:50

Re: США побудують у Польщі шість АЕС

Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:19

Литовцы от злости рвут волосы на известном месте. Литву, по дурости отказавшуюся от своей уже готовой атомной энергетики, соседи обложат АЭСами со всех сторон: сначала Беларусь, теперь вот Польша, и в Калининградской области снова какое-то оживление с замороженной Балтийской АЭС.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:27

  unicdima написав:Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.

По новой директиве ЕС атомная энергетика отнесена к зелёной, АЭС разрешено строить до 2045 года, с максимальным сроком службы до 60 лет.
https://thepage.ua/news/evrokomissiya-r ... -2045-goda
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:31

  unicdima написав:Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.


Тем более если посмотреть сколько блоков в реальности построил Вестингауз за последние лет...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:18

  warlamp написав:
  unicdima написав:Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.

По новой директиве ЕС атомная энергетика отнесена к зелёной, АЭС разрешено строить до 2045 года, с максимальным сроком службы до 60 лет.
https://thepage.ua/news/evrokomissiya-r ... -2045-goda

Але це не відмінило плани Німеччини чи Бельгії по повному закриттю своїх АЕС, хоча закрити цю дірку вони можуть лише газом.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:20

  warlamp написав:Литовцы от злости рвут волосы на известном месте. Литву, по дурости отказавшуюся от своей уже готовой атомной энергетики, соседи обложат АЭСами со всех сторон: сначала Беларусь, теперь вот Польша, и в Калининградской области снова какое-то оживление с замороженной Балтийской АЭС.

Дії європейців часто нагадують психа який стріляє собі в ногу.
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