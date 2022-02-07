США побудують у Польщі шість АЕС

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Сполучені Штати Америки мають намір побудувати на території Польщі щонайменше шість нових реакторів американської компанії NuPower Power. Угоду про це сторони підписали 14 лютого у Вашингтоні за участю віце-прем’єра Польщі Яцека Сасіна.
Литовцы от злости рвут волосы на известном месте. Литву, по дурости отказавшуюся от своей уже готовой атомной энергетики, соседи обложат АЭСами со всех сторон: сначала Беларусь, теперь вот Польша, и в Калининградской области снова какое-то оживление с замороженной Балтийской АЭС.
warlamp написав:Литовцы от злости рвут волосы на известном месте. Литву, по дурости отказавшуюся от своей уже готовой атомной энергетики, соседи обложат АЭСами со всех сторон: сначала Беларусь, теперь вот Польша, и в Калининградской области снова какое-то оживление с замороженной Балтийской АЭС.
Дії європейців часто нагадують психа який стріляє собі в ногу.