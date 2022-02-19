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Порівняння цін на продукти
у Польщі та Україні

Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:18

Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

Пропонуємо до обговорення:
Число магазинів з імпортними товарами в Україні стрімко зростає, але ціни не радують.

Дивися повний текст Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:18

И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.

Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:30

  netcrawler21 написав:И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.

Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.

Польша двадцать лет член НАТО и ЕС, сравнивать надо сравнимое.
Ukrainian
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