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Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:18
Пропонуємо до обговорення:
Число магазинів з імпортними товарами в Україні стрімко зростає, але ціни не радують.
Дивися повний текст Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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R2
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Додано: Нед 20 лют, 2022 08:18
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
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netcrawler21
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Додано: Нед 20 лют, 2022 08:30
netcrawler21 написав:
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
Польша двадцать лет член НАТО и ЕС, сравнивать надо сравнимое.
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Ukrainian
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Додано: Нед 20 лют, 2022 09:48
Ukrainian написав: netcrawler21 написав:
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
Польша двадцать лет член НАТО и ЕС, сравнивать надо сравнимое.
С какими странами тогда надо сравнивать?
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netcrawler21
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:16
Ukrainian написав: netcrawler21 написав:
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
Польша двадцать лет член НАТО и ЕС, сравнивать надо сравнимое.
Вы и в самом деле верите, что членство в НАТО влияет на цену курятины? Или это лишь бы оставить за собой послелне слово? Если верите, это означает, что уровень образования продолжает деградировать, хотя ещё лет 10 назад казалось, что все, дальше некуда.
По вашей логике во Франции,ткоторая состоит в НАТО и ЕС куда дольше Польши, цены должны быть вообще в разы ниже польских. А где-нибудь в Казахстане, наоборот, цены должны быть в разы выше украинских.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:29
Молоко 3.2% взяв по 2 зл - 14 грн. Цукор - по 2 зл - 14 грн. Решту зі статті теж можна купити дешевше. Українські ціни в середньому - це польські, помножені на два.
Востаннє редагувалось ricardo
в Нед 20 лют, 2022 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:38
Ukrainian написав: netcrawler21 написав:
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
Польша двадцать лет член НАТО и ЕС, сравнивать надо сравнимое.
Я не думал, что благосостояние независимой страны зависит от того, кого ты член.
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p_a_l
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:50
PasserBy написав: Ukrainian написав: netcrawler21 написав:
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
Польша двадцать лет член НАТО и ЕС, сравнивать надо сравнимое.
Вы и в самом деле верите, что членство в НАТО влияет на цену курятины? Или это лишь бы оставить за собой послелне слово? Если верите, это означает, что уровень образования продолжает деградировать, хотя ещё лет 10 назад казалось, что все, дальше некуда.
По вашей логике во Франции,ткоторая состоит в НАТО и ЕС куда дольше Польши, цены должны быть вообще в разы ниже польских. А где-нибудь в Казахстане, наоборот, цены должны быть в разы выше украинских.
Сколько получает Польша от ЕС
На самом деле на цену курятины влияет членство в ЕС. Польша получает суммарно из ЕС около 50 млрд. евро ежегодно: 24 млрд. - дотации из Фонда восстановления, 15 млрд. евро выделяют из Фонда справедливого перехода и утвержденной программы семилетнего бюджета ЕС, 12 млрд. - в виде кредитов. Сравните с жалкими $3-4 млрд. кредитов для Украины, большая часть которых идёт на выплату долгов и процентов.
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warlamp
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:59
Покупательная способность граждан страны НАТО в разы выше чем в любой не свободной стране. Сравнивать Францию с казахстаном и россией просто смешно)))
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l4567
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