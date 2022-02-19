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Порівняння цін на продукти
у Польщі та Україні

Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:10

Re: Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

  warlamp написав:На самом деле на цену курятины влияет членство в ЕС. Польша получает суммарно из ЕС около 50 млрд. евро ежегодно: 24 млрд. - дотации из Фонда восстановления, 15 млрд. евро выделяют из Фонда справедливого перехода и утвержденной программы семилетнего бюджета ЕС, 12 млрд. - в виде кредитов. Сравните с жалкими $3-4 млрд. кредитов для Украины, большая часть которых идёт на выплату долгов и процентов.

Пруфы есть? В т.ч "$3-4 млрд. кредитов для Украины"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:19

  ricardo написав:Молоко 3.2% взяв по 2 зл - 14 грн. Цукор - по 2 зл - 14 грн. Решту зі статті теж можна купити дешевше. Українські ціни в середньому - це польські, помножені на два.

Уже давно так. Поэтому привозят оттуда, умножают цену на 1,5 и быстро продают в профит, все довольны.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:24

  l4567 написав:рассия также получает деньги от ЕС даже больше чем 50млрд за газ если все деньги не закопали в скважину почему у них курица не по 10 грн))


зайдите на рашинский сайт ашана и сравните с украинским, но лучше не надо :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:28

  BIGor написав:
  warlamp написав:На самом деле на цену курятины влияет членство в ЕС. Польша получает суммарно из ЕС около 50 млрд. евро ежегодно: 24 млрд. - дотации из Фонда восстановления, 15 млрд. евро выделяют из Фонда справедливого перехода и утвержденной программы семилетнего бюджета ЕС, 12 млрд. - в виде кредитов. Сравните с жалкими $3-4 млрд. кредитов для Украины, большая часть которых идёт на выплату долгов и процентов.

Пруфы есть? В т.ч "$3-4 млрд. кредитов для Украины"?


А чё, самому поискать лень ?
https://economy.24tv.ua/ru/otsutstvie-f ... y_n1773963
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:35

Re: Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

Попробую вам помочь в этом не легком деле. Если пойду в магазин , попробую не выкидывать чек. Пост как закладка что бы тему не потерять.
Но есть сложность .. колбаса бывает из свинины , а бывает из курицы механической обвалки , с эмульсией свинной шкуры, это я об украинской колбасе, и такую колбасу сравниваться с полькой моветон
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:56

  yama написав:Попробую вам помочь в этом не легком деле. Если пойду в магазин , попробую не выкидывать чек. Пост как закладка что бы тему не потерять.
Но есть сложность .. колбаса бывает из свинины , а бывает из курицы механической обвалки , с эмульсией свинной шкуры, это я об украинской колбасе, и такую колбасу сравниваться с полькой моветон

И что это будет?

Зашел на сайт киевского Ашана.
120 позиций по молоку. Стартует от 25 грн. за 900 гр.
А можно сайт варшавского Ашана?

Ну и сам процесс, если из 10000 товарных позиций взять 10, то это не совсем объективно.

Любой желающий может купить этот товар и оптом, до Ашана. И продать его здесь. Будет 100 % навара. Но что-то особо не видно этого процесса.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:06

vt313
Конеретно по молоку 2,35 зл за 1 л, 3,2%
https://zakupy.auchan.pl/shop/search?q% ... 2asc%22%7D

У перерахунку у грн виходить 16,75 грн за 1 літр. Не акційний
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:13

Re: Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

Зображення
=======================
  xaos_22 написав:vt313
Конеретно по молоку 2,35 зл за 1 л, 3,2%
https://zakupy.auchan.pl/shop/search?q% ... 2asc%22%7D

У перерахунку у грн виходить 16,75 грн за 1 літр. Не акційний

молочка у поляків дотаційна, тобто бізнесменам \фермерам доплачують за те що вони працюють , а у нас навпаки оподатковують фермерів і всіх молочників
yama
 
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  #<12
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