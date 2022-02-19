Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
warlamp написав:На самом деле на цену курятины влияет членство в ЕС. Польша получает суммарно из ЕС около 50 млрд. евро ежегодно: 24 млрд. - дотации из Фонда восстановления, 15 млрд. евро выделяют из Фонда справедливого перехода и утвержденной программы семилетнего бюджета ЕС, 12 млрд. - в виде кредитов. Сравните с жалкими $3-4 млрд. кредитов для Украины, большая часть которых идёт на выплату долгов и процентов.
Пруфы есть? В т.ч "$3-4 млрд. кредитов для Украины"?
warlamp написав:На самом деле на цену курятины влияет членство в ЕС. Польша получает суммарно из ЕС около 50 млрд. евро ежегодно: 24 млрд. - дотации из Фонда восстановления, 15 млрд. евро выделяют из Фонда справедливого перехода и утвержденной программы семилетнего бюджета ЕС, 12 млрд. - в виде кредитов. Сравните с жалкими $3-4 млрд. кредитов для Украины, большая часть которых идёт на выплату долгов и процентов.
Пруфы есть? В т.ч "$3-4 млрд. кредитов для Украины"?
Попробую вам помочь в этом не легком деле. Если пойду в магазин , попробую не выкидывать чек. Пост как закладка что бы тему не потерять. Но есть сложность .. колбаса бывает из свинины , а бывает из курицы механической обвалки , с эмульсией свинной шкуры, это я об украинской колбасе, и такую колбасу сравниваться с полькой моветон
yama написав:Попробую вам помочь в этом не легком деле. Если пойду в магазин , попробую не выкидывать чек. Пост как закладка что бы тему не потерять. Но есть сложность .. колбаса бывает из свинины , а бывает из курицы механической обвалки , с эмульсией свинной шкуры, это я об украинской колбасе, и такую колбасу сравниваться с полькой моветон
И что это будет?
Зашел на сайт киевского Ашана. 120 позиций по молоку. Стартует от 25 грн. за 900 гр. А можно сайт варшавского Ашана?
Ну и сам процесс, если из 10000 товарных позиций взять 10, то это не совсем объективно.
Любой желающий может купить этот товар и оптом, до Ашана. И продать его здесь. Будет 100 % навара. Но что-то особо не видно этого процесса.