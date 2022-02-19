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Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:53
Во многих странах пдв идет разное на разные группы товаров! Те же венгры, молочка , мясо, лекарства (именно лекарства а не бады и т.д) 5%
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brk01230
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