Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

Коллеги, давайте помгить, что это - экономический форум, а не политинформация для сельского колледжа.
Покупательная способность зависит от многих факторов,но не от членства в военных блоках. Сравним членов ЕС и НАТО Болгарию и Румынию с Швецией, Финляндией или Австралией.
Свобода здесь тоже постольку поскольку. Например,в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Россия и Белоруссия стоят выше Украины. А саудовская Аравия, как бы ни ругали ее за недемократичность, живёт лучше многих "демократий".
И дело не в самой свободе, а в сопутствующих факторах - коррупция, доступность ресурсов, возможности для развития и т.д.
В любом экономическом ВУЗе это рассказывают не на первом, так на втором курсе