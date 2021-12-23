23-річні випускники коледжу заснували компанію, яка майнить Bitcoin завдяки спалюванню викопного палива.
Дивися повний текст Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки майнінгу Bitcoin.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:23
Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки майнінгу Bitcoin.
Додано: Нед 20 лют, 2022 13:22
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