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Двоє студентів з Техасу стали
мільйонерами завдяки...

Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:23

Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки...

Пропонуємо до обговорення:
23-річні випускники коледжу заснували компанію, яка майнить Bitcoin завдяки спалюванню викопного палива.

Дивися повний текст Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки майнінгу Bitcoin.
R2
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Америка,что там и говорить!!!
pavelpr20171961
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А чому раніше не було вигідно добувати електрику з того газу?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:22

  Bobua написав:А чому раніше не було вигідно добувати електрику з того газу?


видимо пересылать байты дешевле чем киловатты
cohan
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