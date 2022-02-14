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У Колорадо можна буде сплатити
податки у криптовалюті

У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:05

У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті

Пропонуємо до обговорення:
Губернатор штату Колорадо повідомив, що зараз вони шукають компанії, які візьмуть на себе проведення криптовалютних транзакцій.

Дивися повний текст У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:05

Вот непонятно почему столько восторгов от возможностей оплатить что-либо криптой ? Я тоже могу заплатить за коммуналку з долларовой карты. Аналогично, пересчитают по курсу на день оплаты.
Это все равно, что продать крипту, получить деньги и ими рассчитаться.
Nickoss1
 
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