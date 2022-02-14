Губернатор штату Колорадо повідомив, що зараз вони шукають компанії, які візьмуть на себе проведення криптовалютних транзакцій.
Дивися повний текст У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 10:05
У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті
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Дивися повний текст У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті.
Додано: Пон 21 лют, 2022 10:05
Вот непонятно почему столько восторгов от возможностей оплатить что-либо криптой ? Я тоже могу заплатить за коммуналку з долларовой карты. Аналогично, пересчитают по курсу на день оплаты.
Это все равно, что продать крипту, получить деньги и ими рассчитаться.
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