У 2021 році в усьому світі було продано 6,5 млн електромобілів (EV), що на 109% більше, ніж у 2020-му.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:28
Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% –...
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Дивися повний текст Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% – дослідження.
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