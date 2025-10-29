Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Розпочалася підготовка до модернізації та електрифікації залізничної дільниці Тернопіль—Івано-Франківськ. Про це пише Rail.insider із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
Як заявили у відомстві, наразі очікується рішення уряду щодо виділення коштів на розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту.
«Наша мета — до 2024 року з’єднати усі обласні центри України якісним швидкісним залізничним сполученням. У межах «Великого будівництва» на залізниці плануємо з’єднати між собою два великі обласні центри: Тернопіль та Івано-Франківськ. Йдеться про відновлення колії на лінії Галич—Підвисоке. Окрім оптимізації маршрутів на заході країни, цей варіант дасть змогу на 3 години скоротити час поїздки з міст центральної та південної України до Прикарпаття, зокрема і ключових гірських курортів регіону», — розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, будівельні роботи стартують на початку наступного року, а після їх завершення на маршруті Київ—Тернопіль—Івано-Франківськ буде курсувати швидкісний електропоїзд Інтерсіті+.
Уточнюється, що АТ «Укрзалізниця» та Міністерство інфраструктури України опрацьовують варіант відновлення 29 км колії Галич—Підвисоке (через станції Козову, Підгайці та Галич), вузькоколійної дільниці, що була демонтована ще у 1944 році.
Завдяки реалізації проєкту шлях між обласними центрами скоротиться з нинішніх 283 км до 141 км.
Як повідомлялося раніше, на Тернопільщині планують збудувати залізничну лінію за 4 млрд грн.
Держава інвестує 2 млрд грн у модернізацію залізничної інфраструктури, тобто 140 км залізниці буде охоплено капітальним ремонтом. Про це заявив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає Rail.insider із посиланням на «Укрінформ».
«2 млрд (грн, — ред.) бюджетних коштів буде закладено на виконання ремонтів саме на полігонах Інтерсіті, це 140 км залізниці. Для порівняння: загалом протяжність залізниці Інтерсіті на основних полігонах становить 1600 км. Тобто 140 км буде реконструйовано та модернізовано. Але це лише бюджетні кошти, разом із цим Укрзалізниця виділяє власний ресурс, щоб загалом зробити приблизно 1000 км цього року. Це є суттєво та в рази більше, ніж у попередні роки», — пояснив Олександр Перцовський.
Він зауважив, що завдяки модернізації інфраструктури швидкості будуть повернуті до цільових, тобто 120 км/год та 160 км/год залежно від дільниці. Однак це відбудеться не відразу, адже програма триватиме 3—4 роки.
«Для Укрзалізниці ключовим завданням зараз є навести лад в інфраструктурі. І уже в 2022 році пасажири зможуть це відчути на львівському та одеському напрямках», — заявив член правління компанії.
Як повідомлялося раніше, за 10 років швидкість поїздів Інтерсіті+ суттєво знизилася.
Вагонный парк предприятия расширился до 162 вагонов, что значительно оптимизирует работу на рельсах Компания «Нибулон» в конце 2021 года пополнила собственный вагонный парк 54 новыми вагонами-хопперами модели 19-6869 производства львовских вагоностроителей «ОМЗ «Карпаты». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Такое решение обеспечивает дальнейшую оптимизацию внутренней логистики компании и способствует развитию агросферы в целом. Собственный мощный вагонный парк предоставляет большую самостоятельность, позволяющую гибко реагировать и удовлетворять потребности агропроизводителей со всей страны», – говорится в сообщении.
Львовское предприятие поставляет вагоны «Нибулону» не впервые. Ранее компания закупила 108 вагонов-хопперов, которые предназначены для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов по магистральным и промышленным железнодорожным путям. Основное преимущество этой модели вагонов – увеличенный объем кузова до 120 куб м и грузоподъемность 70,5 т.
Так, вагонный парк предприятия расширился до 162 единиц, что значительно оптимизирует работу на рельсах.
«Благодаря максимально эффективной работе современного перегрузочного терминала в Николаеве и комплексов по приемке и отгрузке зерновых и масличных культур среднее время погрузки маршрута вагонов составляет всего 1 сутки, что позволяет делать из центра страны в Николаев 5–6 оборотов в месяц», – отметила компания.
В 2021 году «Нибулон» транспортировал собственными вагонами 383 тыс. т грузов, что позволило заменить работу 15,95 тыс. грузовиков на автодорогах. Теперь предприятие планирует наращивать перевозки, так как возможности вагонного парка выросли до 68 тыс. т грузов в месяц.
На сегодняшний день, компания перевозит 73% грузов водными путями, 16% – железнодорожными, и лишь 11% – автотранспортом. За счет перехода на современную логистическую систему «Нибулон» сохраняет украинские дороги, а также улучшает экологию разных регионов страны.
«В планах дальнейшее развитие национальной логистики и максимальная переориентация различных грузопотоков с украинских дорог на другие виды транспорта», – резюмировала компания.
З початку поточного року і до 21-го лютого включно парк рухомого складу в Україні поповнився на 586 нових вагонів, з яких піввагонів – 462. Про це повідомляють аналітики Rail.insider із посиланням на дані ГІОЦ АТ «Укрзалізниця».
Якщо виготовлення нового рухомого складу триватиме такими ж темпами, то за підсумками року оновлення вагонів становитиме мінімум 4,3 тис. одиниць. Це майже вдвічі перевищує результати 2021 року. Тоді парк поповнився на 2,2 тис. нових вагонів. Переважна більшість із них виготовлені вітчизняними машинобудівними заводами.
Найбільш затребуваними моделями вагонів у 2021 році були піввагони, зерновози, цементовози та фітингові платформи. Такий тренд продовжується і цьогоріч.
На багатьох вітчизняних підприємствах повідомляють про плани зі збільшення виробництва та те, що мають сформований портфель замовлень на кілька кварталів. Зокрема, на “Крюківському вагонобудівному заводі” повідомили, що вже приймають замовлення на поставку вагонів у 4 кварталі 2022 року.
До того ж, після тривалого простою відновив роботу вітчизняний виробник вагонного литва – «Кременчуцький сталеливарний завод».
Як повідомлялося раніше, у лютому вступив в дію наказ Міністерства інфраструктури України щодо поступового обмеження термінів експлуатації піввагонів та зерновозів. Крім того, ринок підігріло різке зростання ставок за користування зерновозами наприкінці минулого року.