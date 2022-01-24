Німецька авіакомпанія Lufthansa пояснила зупинення всіх рейсів до столиці України з 21 по 28 лютого ситуацією з коронавірусом.
Дивися повний текст Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 13:51
Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва
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Дивися повний текст Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва.
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