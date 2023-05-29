RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Припинення вогню не означатиме
скасування воєнного стану...

Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:38

Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна та росія досягнуть домовленостей щодо припинення вогню, це все одно не означатиме скасування воєнного стану.

Дивися повний текст
Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану в Україні — Веніславський
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100282
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:38

Якщо не буде бойових дій, буде підписана угода і відведені війська, то відмова скасовувати военний стан буде розцінена всім світом як узурпація влади - по-моєму, це очевидно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22364
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:48

Re: Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану

Скасування воєнного стану в принципі може і не бути, питання тільки в його черговому подовженні. От саме для подовження підстав вже не буде.
А так - ну дочекатися закінчення 3 місяців з попереднього подовження і все
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35396
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8138 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада підтримала продовження воєнного стану
R2 » Сер 15 січ, 2025 13:27
1 206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2025 13:27
Investor_K
Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на...
R2 » П'ят 22 вер, 2023 13:51
1 565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 вер, 2023 13:52
radiancy04
Рада підтримала законопроєкт про скасування "спрощенки...
R2 » Пон 29 тра, 2023 21:16
2 652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 тра, 2023 00:04
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7522)
18.02.2025 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.