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Lufthansa пояснила
скасування рейсів до Києва

Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 13:51

Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва

Пропонуємо до обговорення:
Німецька авіакомпанія Lufthansa пояснила зупинення всіх рейсів до столиці України з 21 по 28 лютого ситуацією з коронавірусом.

Дивися повний текст Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 13:51

Позорище Lufthansa
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 16:33

Клоуны. Нужно всему рейсу не забыть подать на компенсацию в 300 евро за отмену менее чем за 2 недели до вылета. Ну и +штрафные санкции по полной программе.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 16:56

  Nickoss1 написав:Клоуны. Нужно всему рейсу не забыть подать на компенсацию в 300 евро за отмену менее чем за 2 недели до вылета. Ну и +штрафные санкции по полной программе.

И навсегда забыть о перелетах с Lufthansa
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 17:10

Говнюки немецкие.
Отдать их слоты другим компаниям.
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Вони щось знали.
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