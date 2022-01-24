Німецька авіакомпанія Lufthansa пояснила зупинення всіх рейсів до столиці України з 21 по 28 лютого ситуацією з коронавірусом.
Дивися повний текст Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 13:51
Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва
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Дивися повний текст Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва.
Додано: Пон 21 лют, 2022 16:33
Клоуны. Нужно всему рейсу не забыть подать на компенсацию в 300 евро за отмену менее чем за 2 недели до вылета. Ну и +штрафные санкции по полной программе.
Додано: Пон 21 лют, 2022 16:56
И навсегда забыть о перелетах с Lufthansa
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