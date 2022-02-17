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Finance.ua: Работа в такси:
доходы, риски и все, что...

Finance.ua: Работа в такси: доходы, риски и все, что...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 17:42

Finance.ua: Работа в такси: доходы, риски и все, что...

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Finance.ua начинает серию публикаций под названием «Чужих профессий не бывает». Мы расскажем об условиях, плюсах и минусах работы, которая доступна каждому и не требует каких-то дополнительных или специфических знаний и умений. А главное — сколько на таких работах можно заработать. Это не просто теоретический рассказ, наши журналисты, авторы испытывают все на себе.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 18:22

Вот незнаю стоит ли ?амортизацию машини?топлево дорожает?А закажали мы такси в Киеве на троих и нам вышло дешевле чем в трамвае. Думаю что там ничего не заработаеш. А вот пользоватся такси очень вигодно.
vssmacheluk
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