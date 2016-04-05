Water написав:https://www.youtube.com/watch?v=Am6DMozr_OY
Будьте реалистом. Из увиденного: Вещь классная - вопросов НЕТ! Но цикл 3 часа(стирки) для 4х-5ти человек. При чём сушить, гладить... нужно вести где-то самостоятельно. И того в сутки ею воспользоваться с "полной программой покупаться, постираться" смогут не более... 40ка человек - Или работа прапорщика. Для лета это фантастика, но осенне-зимне-весенний период уже ряд ограничений.
Е-е-е – Вигук, частина мови, споріднена з «тю», «кукаріку», якими зловживають інтерпретатори Саги про Найвеличнішого (див. Єдиний марафон). https://bastion.tv/korotkij-praktichnij ... ini_n50647 Єдѝний марафόн – Медійна локація, створена офісом для запобігання природному поширенню об´єктивної інформації про стан справ на глобусі (див. Глобус України) та уславлення в грядущих віках діянь Зе і його Кварталу. Метою Є.М. є, зокрема, збільшення часу амортизації груп Подоляк і партнери, Мосійчук і Ко, ОбдристовичФейк.
Жѐня Алопѐція –Лисий Кошовий (див. Лисий) в країнах з латинською абеткою.
Запорєбрик – Територія розповсюдження андрофагів (див. Глибинний нарід).
Зебόбик – Носій т.зв. цінностей позагромадянського суспільства, інфікований особливо небезпечним зекоком «аби не по». Представлений монобільшістю у Верховному Принтері Глобуса. Прабатьківщиною З. вважають алеї парків культури і відпочинку, фотолабораторії, весільні і поминальні застілля, атракціонні локації. Полярний антагоніст порохобота (див. Порохобот).
Іллí день – 1. День народного календаря, який більшістю церковних приходів відзначається 20 липня за Юліанським календарем (2 серпня – за Григоріанським) і поєднує дохристиянське вшанування бога Перуна та старозавітного пророка Іллі. Особливо православнуті святкують як 20-го, так і 2-го. За повір´ям, саме в ці дні Ілля рясно пудить в прісноводні водойми, перетворюючи їх на непридатні для купання та прання білизни. 2. День уродин класичного виродка з-під кобищанських парканів Ківи Іллі – сепаратиста, українофоба, колаборанта, зажопника, бухгалтера, інженера-технолога жомового виробництва, міліціонера, розжалуваного доцента і нардепа. К.І. –ходячий поки що виразник (похідне від вѝразка, болячка, вавка) совкового малоросійства полтавської ментівсько-правничої школи.
Ї – від укладача: запропонована стаття відхилена з цензурних міркувань.
Кόля-Каклєта – Типовий представник феєричного кретинізму у сфері політичного ресторанно-готельного бізнесу.
Крадівнѝцтво Велѝке – Одна з нав´язливих ідефікс шостого ПреЗе (див. Блазень). Те ж саме, що й мале, але К.В. реалізується в національних масштабах на 24-х тисячах погонних кілометрів трас, магістралей, під'їзних манівців і стежок глобуса (див. Глобус України) під орудою впритул наближених до концертного рояля.
Кріт – Дрібний ссавець родини 007, походить з березняків Нечорноземної зони мордору, звичний ареал його сучасного поширення – Лісостеп, обмежений вулицею Банковою. Харчується, переважно, розвідувальною інформацією на паперових носіях, принтерними картриджами, секретарками з приймальної президента, не гребує радницями.
Лѝсий – 1. Людина, позбавлена волосяного покриву верхньої частини черепної коробки в результаті вікових змін, захворювання або професійної недбалості цирульника. 2. Кошовий Є. (ще див. Женя Алопеція) – фронтмен-2 трупи «Квартал-95», орденоносець, таємно номінований на героя глобуса за значний особистий внесок у справу загального очманіння, привселюдно поцілований у вільне від волосяного покриву тім´я Самим Найвеличнішим (фронтменом-1) у стані вікторіанської афектації.
Лох – Особина у сутінково-присмерковому психічному стані, який триває, як правило, до сорокаріччя і раптового усвідомлення особиною своєї особливої місії в історії людства, протилежний «нелоху».
Мамáй – 1. Мамай Алаш Кият (біля 1335-1380) – беклярбек і темник Золотої Орди з половецького роду, пращур полтавських (опішнянських) шляхтичів Глинських, активний учасник вигаданої Куликовської битви. 2. Коза́к Мама́й — народна картина із зображенням козака-бандуриста у стані «трохи podshoffe» у стилі мистецтва індоарійської прадавньої спільноти. 3. Мамай О. Цукринський – лідер пенсійної думки з-під кобищанських парканів. (від укладача: відомо, що балетмена Андріса Лієпу при народженні бог поцілував у гомілковостоп, футболіста Ліоне́ля Андре́са Ме́ссі Куччиттіні – у гомілковостоп і відразу в голову, Зе – у гланди, про М.О.Ц. ніхто не знає, куди його і хто поцілував).
К сожалению, такая ситуация сейчас по ВСЕЙ Украине и на всех уровнях. В том числе и с мером Чернигова, и .... Ибо причины с моей стороны изложены были и сегодня, в том числе с официальных "новостей". Правда удалены Модером. Жизнь заставляет меняться - а оно "Воз и ныне там" Будь якої конкретики з мого боку - відповідно до правил форуму жодної отсєбятіни. Як писав Хотаб - "це дуже страшні речі".
Bobua написав:Вас в село між чергуваннями пускають? 2на4дні, чи якось так? Бо з багатьох частин казали, що сидять в окопах безвилазно. І вивозять лише рідко митись-пратись...
А тепер тупимо в іншому селі. Митись десь далеко йти, і починаю задумуватись, а "скільки там тої зими..."
В село то вивозили(раз на тиждень, чи 10днів), але тепер збираємось їхати на Схід(і то наче там, де дуже гаряче) - то кажуть, що там НЕ будемо/не можемо бути в селі(так як люди тутешні можуть здати наше місце) - тож умови будуть суворі/жорсткі!
То я теж вже задумуюсь "скільки тої зими")) і може якось протягнути на вологих салфетках...))
freeze написав:Влажные салфетки помогают, но неделями их использовать сомнительно
А якщо не буде іншої можливості, крім "помитись на холоді" - то може краще таки салфетки?))
Water написав:Де у ваших умовах було сказано шо ви сидите у лісосмузі і більше нічого ні у кого немає, ні друзів, ні знайомих, ні населення поруч? Є генератори, є буржуйки з сушарками для білизни, є осушувач для взуття багаторазовий(силікагель).
Ну то я тепер вище☝️ описав умови, які нас чекають... І з вашого переліку, є тільки генератори(бо буржуйки є звичайні) - то вони лише для заряджання рацій, акумуляторів, павербанків, телефонів.
vitaliian написав:
Успіх написав:Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?
В нас таких нема, але бачу, що нормально можуть розвішати речі на такій буржуйці лише 2 чол. То я з таким успіхом - поблизу буржуйки можу понатягувати шнурків(на Волині так робили) - то тоді хоч 4-5 чол. розвішає свої речі
Коротше подивимось - може з-часом на "морозному вітрі" буде швидше просушуватись і тоді лише на годинку біля боржуйки розвішувати...
Але, це все дрібниці життя... бо ГОЛОВНЕ - ВИЖИТИ І ВЦІЛІТИ/ЗАЛИШИТИСЬ НЕПОШКОДЖЕНИМ!
п.с. Тут ще, як мінімум, то ще й розумово треба вціліти)) - а то дивишся в ютубі новини/карту наступу... і бачиш, наприклад, три найгарячіші точки наступу... - а тобі потрібно морально налаштуватись, бо ти їдеш саме в напрямку однієї з таких точок А потім зв'язуєшся по відеозв'язку по Вайберу з сім'єю... - а там тобі твій 4-річний синочок каже: "Татку, я хочу щоб ти швидшко приїхав і ніколи нікуди більше не їхав!"
❗️Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не буду допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщает пресс-служба Росавтодора.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
❗️Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не буду допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщает пресс-служба Росавтодора.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
"the damage was far more extensive than that one spot. That’s because the roadway underneath the bomb was a continuous structure over five of the piers, covering about 900 feet, according to engineers."
Успіх написав:Які нах пральні машини в окопах/бліндажах?
Чому дуже часто розмову повертають зовсім в інше русло?))
Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?
Де у ваших умовах було сказано шо ви сидите у лісосмузі і більше нічого ні у кого немає, ні друзів, ні знайомих, ні населення поруч? Є генератори, є буржуйки з сушарками для білизни, є осушувач для взуття багаторазовий(силікагель).
ну силікагель то таке, він і побутових умовах річ одноразова, а в польових і тим більше. справа в тому, що після того, як він набере вологу, його потрібно просушувати (прожарювати) при досить високій температурі - 600+ град, що самі розумієте, малореально не в промислових умовах. та і не призначений він для використання в такому режимі, як сушити повністю мокрі шкари. в герметичному пакеті чи накрайняк в сухій коробці з взуттям на сухому складі підтримати необхідний рівень - так, а сушити повністю мокрі шкари - ви не напасетеся того силікагелю. десь давно чи то бачив (ще по тєлєку в передачі про туристів) чи десь читав, як можна в такому випадку викручуватися. нагрівають в багатті чи поруч камінці і кладуть в шкари/чоботи, стверджували шо ніби як допомагає. ну, зрозуміло, що камінці слід гріти так щоб шкари не порозлазилися. а то колись пішли в похід, на ночівці була банька/сауна, і колега залишив мокрі кросівки сохнути в ній. зранку мав окремо верх і окремо підошви . добре, що мав ще пару взуття з собою.