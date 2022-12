Додано: Суб 10 гру, 2022 17:30

yanyura написав: Орковский источник:

❗️Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не буду допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщает пресс-служба Росавтодора.



"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними ) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

Ссылку специально не привожу. Орковский источник:Ссылку специально не привожу.

"Как Украина подорвала главный российский мост":"the damage was far more extensive than that one spot. That’s because the roadway underneath the bomb was a continuous structure over five of the piers, covering about 900 feet, according to engineers."