Додано: Суб 11 лют, 2023 09:52

Bobua написав:



￼ pesikot написав:Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock заморозить конфликт по линии ограничения.





Йой, як багато обурення, заснованого навіть не знаю на чому...





Ось на цьому:



￼ Bobua написав:

3)

Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області



￼ Bobua написав:Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):



1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій. ￼

І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?





Так, це поразка. Не повна, але поразка. Як у 2014-2015 році.



￼ Bobua написав:

2)

тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема; отже на ті кордони ми колись вилазимо з пошарпаним, скаліченим військом, наші солдати вже просуваються на милицях, бо багаторазово поранені, а ВЛК вирішувала, що то "незначні порушення функцій" і "індивідуально" визнавала їх придатними, а набрати нових солдатів вже ніде, бо вся нація буде на "марафоні нац.єдності -- втечи від повістки", втім то не біда -- стріляти більше нема куди, бо страшно -- всюди навколо (крім заходу) ядерна недокраїна; з якої ще й почнуть знімати санкції (бо вона ж "маладэц" -- вийшла...), а от вона зможе стріляти по нас безкарно десятиліттями...; а ще й "звільнені" крими і елдеенерії виберуть купу якихось моторол в укр.ВР, як то вони вже зробили в окрузі #51 мізером голосів (~половина тисячі! голосів за депутата-мажоритарника... ￼)

І от отаке -- назвете "перемогою"??? ￼





Якщо вихід на кордони буде - так, це перемога. Не повна, але перемога.

І зовсім не обов'язково грати в Жукових при цьому.



￼ Bobua написав:* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. ￼



І що в ній хорошого? Ніщо не є вічним. Як і будь яка оборона. Рано чи пізно оборона ламається, якщо не знеможливити атаки.



￼ Bobua написав:

3)

Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.

Скільки % людей з кримів-донбасів нині воює за Україну? Хоча би з усіх тих переселенців, які тут з 2014р... Я працював з такими. Катались туди-сюди. Деякі ще й "республіки" хвалили... А це ж приїздили, мабуть, найкращі, найтолерантніші...

А скільки тих "житєлєй" пішло в "апалчєнци" і стріляло в українців... І я повинен потім жити в одній країні з отаким, бо комусь в тилах захотілось "кордонів91р"???





Я вважаю, якби Мордор у нас був із заходу, і замість Луганщини окупував Львівщину чи Закарпаття, ситуація була б рівно така сама. Якщо не гірше.

Не треба вважати, що ви є кращим українцем ніж інші, бо це не так





ЛАД написав: Bobua написав: ............

Ось тут був мій допис, в ньому зовсім про інше:



Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):



1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.

І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?



2)

тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема;

......

бо ЛАД сказав, що глибоко -- то буде задорого, та й чого вони там мають бути в безпеці, поки в міста регулярно прилітатимуть ракети...? :( ............Ось тут був мій допис, в ньому зовсім про інше: Напад росії і білорусі на Україну Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.2)тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема;......бо ЛАД сказав, що глибоко -- то буде задорого, та й чого вони там мають бути в безпеці, поки в міста регулярно прилітатимуть ракети...? :(





Передёргиваете. Я говорил не так.

1. Я не требую обязательно "кордони91р".

2. Я говорил не о том, что это будет "задорого" и жалко денег для безопасности бойцов, а просто у нас не хватит средств на серьёзное оборудование 2 000 км. А укреплять надо именно по всей границе, иначе можно просто нанести удар в обход укреплений.

3. Я не отдаю предпочтений безопасности мирного населения в ущерб безопасности солдат. Но вообще-то естественно в первую очередь заботиться о тылах, где находятся женщины и дети.

Уверен, что Вы тоже хотите знать, что Ваша семья в безопасности. В общем-то за это Вы и воюете.



Передёргиваете. Я говорил не так.1. Я не требую обязательно "кордони91р".2. Я говорил не о том, что это будет "задорого" и жалко денег для безопасности бойцов, а просто у нас не хватит средств на серьёзное оборудование 2 000 км. А укреплять надо именно по всей границе, иначе можно просто нанести удар в обход укреплений.3. Я не отдаю предпочтений безопасности мирного населениябезопасности солдат. Но вообще-то естественно в первую очередь заботиться о тылах, где находятся женщины и дети.Уверен, что Вы тоже хотите знать, что Ваша семья в безопасности. В общем-то за это Вы и воюете.



А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?

Кордони 91р? А якщо стрельнуть з-за тих кордонів, з відстані 1, 10, 100...м, чи десь аж з Каспію? Що тоді робити? Ми ж скромні, сором'язливі й за кордон чомусь не стріляємо... Ми навіть тут інколи не стріляємо!

Чи перемога -- то коли дійдемо до Хабаровська (наявні добровольці й виловлені, звісно ж, бо досвідчені ухилянти "занадто цивільні", їм "воювать ніззя", поки мріють про "перемогу").

Чи до Пекіну підем, якщо він почне захищати натовпи своїх емігрантів? Вдаримо по китаю китайськими дронами, га?

Хабаровск и Пекин это просто глупость. Более того, считаю, что даже Белгород, Курск и Воронеж тоже брать не придётся. При наличии ЯО это слишком рискованно. Да и Запад на такое не пойдёт (и в общем, будет прав).

Так что победить в этой войне так, как победили Германию, не удастся.

Победа может быть по подобию Вьетнама. Они ни Вашингтон, ни Нью-Йорк не захватили, тем не менее это была победа. При каких условиях мы можем одержать такую победу, уже писал, сказать не могу. И на каких рубежах это будет. Это будет зависеть от многих обстоятельств, которые сейчас учесть невозможно.



Хабаровск и Пекин это просто глупость. Более того, считаю, что даже Белгород, Курск и Воронеж тоже брать не придётся. При наличии ЯО это слишком рискованно. Да и Запад на такое не пойдёт (и в общем, будет прав).Так что победить в этой войне так, как победили Германию, не удастся.Победа может быть по подобию Вьетнама. Они ни Вашингтон, ни Нью-Йорк не захватили, тем не менее это была победа. При каких условиях мы можем одержатьпобеду, уже писал, сказать не могу. И на каких рубежах это будет. Это будет зависеть от многих обстоятельств, которые сейчас учесть невозможно.



Глибокий бліндаж нічо не змінить?

Це з якої точки зору??

Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??

Конечно, изменит - сбережёт жизни солдат при обстреле.

Реально ли выкопать достаточное их количество "на нуле", судить не берусь. Техникой вряд ли. Руками, думаю, никто не запрещает копать и сегодня.

Выкопать их в 5-10-? км от нуля и отступить на заранее подготовленные позиции? Может быть можно, но опять же судить не берусь. Это сильно зависит от того, где эти позиции и от дальнейших планов.





Конечно, изменит - сбережёт жизни солдат при обстреле.Реально ли выкопать достаточное их количество "на нуле", судить не берусь. Техникой вряд ли. Руками, думаю, никто не запрещает копать и сегодня.Выкопать их в 5-10-? км от нуля и отступить на заранее подготовленные позиции? Может быть можно, но опять же судить не берусь. Это сильно зависит от того, где эти позиции и от дальнейших планов.



1)

* миру не може бути... довгого (наразі).

* і швидкий вдаваний мир -- гірший за деякі види війни, бо з "мирної" московії знімуть санкції, і х.з. яким боком то нам потім вилізе...

* погана війна -- коли ми граємось у тупі наступи, і масово вмираємо.

* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. :)

Т.е. "хороша війна" - это примерно так, как было до 24.02.

Лично я, возможно, мог бы согласиться (правда, не по сегодняшней линии).

Но вот Путин явно не согласен. Он требует признания своих захватов. Причём даже в бОльших размерах, чем ему это реально удалось - ему хочется 4 области. И хорошо, что осенью успели освободить Харьковскую, а то он бы ещё и Харьков требовал.

Так, как Вы описываете "хорошу війну", сегодня не получится.



Т.е. "хороша війна" - это примерно так, как было до 24.02.Лично я, возможно, мог бы согласиться (правда, не по сегодняшней линии).Но вот Путин явно не согласен. Он требует признания своих захватов. Причём даже в бОльших размерах, чем ему это реально удалось - ему хочется 4 области. И хорошо, что осенью успели освободить Харьковскую, а то он бы ещё и Харьков требовал.Так, как Вы описываете "хорошу війну", сегодня не получится.



2)

Приклад оборони.

Посеред весни накопали (в т.ч. і трактором трошки) ям.

У кінці весни комусь схотілось наступати -- пройшли ~7км. Були загиблі. :(

На початку літа старі бліндажі вже осипались, а в окопах росло листя з корінців у стінках...

Посеред осені й зараз, коли москвини знову замріялись про "данбаснаш" -- ми вже почали втрачати ті нові окопи... І багато людей.

Хіба ж не краще було би за літо нагнати тракторів і поглибити, посилити старі окопи-бліндажі. Й вивести людей з рукотворного убозтва назад, щойно стало гарячіше?

Об этом выше уже написал.

Но учтите, что если не пытаться наступать, то и победить будет невозможно.

Когда начали наступление под Харьковом, думаю, даже военное руководство не рассчитывало на такой успех.

Если бы не атаковали под Херсоном, а просто окопались, то и Херсон был бы до сих пор под агрессором. Надеюсь, Вы не верите, что росс. армия совершила бы "жест доброй воли" и без угрозы с нашей стороны сама ушла.

Если бы мы просто окапывались и сидели в блиндажах, то росс. войска до сих пор были бы в Чернигове и под Киевом.



Щодо ешелонування...

Лісосмуга. 1.5км довжиною. Вибираєте три точки, й глибоко вкопуєтесь.

За 0.75км вбік -- ще одна. Теж 3точки.

Кому видніше -- той стріляє.

З тилового села ще солдати приїдуть, як треба буде.

А ще є натовпи військових у тилових містах.

Де треба буде вбити "проривчик", туди й поїдуть.

А прорив не відбувається ж просто так.

Великі скупчення у наш час хіба ж можна приховати?

Это не эшелонирование.

Приховати можно всё - харьковское наступление это продемонстрировало.



3)

Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.

Скільки % людей з кримів-донбасів нині воює за Україну? Хоча би з усіх тих переселенців, які тут з 2014р... Я працював з такими. Катались туди-сюди. Деякі ще й "республіки" хвалили... А це ж приїздили, мабуть, найкращі, найтолерантніші...

А скільки тих "житєлєй" пішло в "апалчєнци" і стріляло в українців... І я повинен потім жити в одній країні з отаким, бо комусь в тилах захотілось "кордонів91р"???



В Херсоне не успели провести мобилизацию, его почти сразу захватили. Так что в армии херсонцев было мало. Что, за Херсон не надо было бороться?

В Харькове в начале войны тоже было не до мобилизации и харьковчан в армии было, наверное, маловато (сегодня, думаю, уже давно достаточно). Тоже не надо было воевать за Харьков?

Насчёт "жити в одній країні з отаким" тоже не очень представляю, здесь несколько раз писал об этом, получал сомнительные ответы и баню.



Ещё раз.

Хорошо понимаю Ваши чувства, но предлагаемые Вами решения, к сожалению в большинстве малореальны. Об этом выше уже написал.Но учтите, что если не пытаться наступать, то и победить будет невозможно.Когда начали наступление под Харьковом, думаю, даже военное руководство не рассчитывало на такой успех.Если бы не атаковали под Херсоном, а просто окопались, то и Херсон был бы до сих пор под агрессором. Надеюсь, Вы не верите, что росс. армия совершила бы "жест доброй воли" и без угрозы с нашей стороны сама ушла.Если бы мы просто окапывались и сидели в блиндажах, то росс. войска до сих пор были бы в Чернигове и под Киевом.Это не эшелонирование.Приховати можно всё - харьковское наступление это продемонстрировало.В Херсоне не успели провести мобилизацию, его почти сразу захватили. Так что в армии херсонцев было мало. Что, за Херсон не надо было бороться?В Харькове в начале войны тоже было не до мобилизации и харьковчан в армии было, наверное, маловато (сегодня, думаю, уже давно достаточно). Тоже не надо было воевать за Харьков?Насчёт "жити в одній країні з отаким" тоже не очень представляю, здесь несколько раз писал об этом, получал сомнительные ответы и баню.Ещё раз.Хорошо понимаю Ваши чувства, но предлагаемые Вами решения, к сожалению в большинстве малореальны.

pesikot написав: ЛАД написав: pesikot написав: [quote



Это разгром!" Гиркин рассказал о провале России под Угледаром[/quote



...L2xsc8yB-uQ... [quoteЭто разгром!" Гиркин рассказал о провале России под Угледаром[/quote...L2xsc8yB-uQ...

Как-то бодрые комментарии Вашего любимца Казанцева сильно отличаются от комментариев Bobua. Как-то бодрые комментарии Вашего любимцасильно отличаются от комментариев

Казанский



Так Bobua хочет и территории отдавать, а кратко на простые вопросы он ответить не в состоянии



PS. Кстати, почитай также, как изменил своё мнение Zebra КазанскийТакхочет и территории отдавать, а кратко на простые вопросы он ответить не в состоянииPS. Кстати, почитай также, как изменил своё мнение

Петиція.Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".подайте хто скільки зможе голосів... :)... Це надважливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні ПЕРЕМОГТИ.sergey_sryvkinАга.Я зрозумів.Мені не варто писати речення, з яких легко вирізати компроматні шматки.Тобто, замість("Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.")просто треба було би написати інакше, наприклад("Якщо міста й області не мобілізували свої солдатів на свій захист, якийсь мінімум хоча би -- то я готовий легко й невимушено віддавати оте от щось, не триматись же за нього...")Правильно? :)Тоді вже не можна буде вирізати "клікбейтний" шматочок? ;)У 14-15рр нас врятувало лише дві речі:1) москвини збили чужий боїнг, замість своїх туристів, і тому не мали приводу для повномасштабного вторгнення;2) Порох зміг у Мінську заморозити то все..., і вмовив світ на хоч якісь санкції -- і це таки було перемогою.А у 22р ми вигребли за інший, неправильний тип заморожування -- оборонних програм впродовж 19-21рр. :(Не розумію такої "перемоги"... -- вийти на кордони, і потім втратити все.Спробуйте зігнати в карткову гру "ферма" (карти з тваринами + карти з грошима). У грі страшна й непередбачувана інфляція, і треба вдумливо балансувати між тваринами і грошима. Гроші швидко знецінюються, в кінці нічо не варті..., але і без них погано -- ферму розкуплять за безцінь.Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...Хороше в ній:1) ми ховаємось і не вмираємо;2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср :).Якщо атака дорожча оборони в рази, десятки разів -- то обороні нема чого ламатися. :)Якби у 2014 переміг Овоч, і завів Україну в тайожне стійло (де нині БілоРусь), і якби ЗУНР змогла повстати й від'єднатись, і якби я зміг виїхати ще тоді в ЗУНР живим, і якби поляки прийшли нам на допомогу (ввели війська) -- то я впевнений, що майже ніхто із ЗУНР не поїхав би мобілізовуватись у східну орду. :) Але, разом з тим, більшість населення не хотіла би ще одного "звільнення" і репресій (як у 39-41рр), і воювала би зі східною ордою. І це було би правильно.І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно... :( Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть.Тут люди вибрали свій шлях. Мені він може здаватись незрозумілим, але це зовсім не моя, не наша справа... Якщо десятки-сотні тисяч їхніх чоловіків не воюють за право жити в Україні -- отже, їм всім (разом взятим) не потрібне це право.А ще не хочу першого поранення (але воно вже є..., і х.з. чи колись мине...), і не хочу "додаткових".Єдина вигода війни саме тут, на донбабве -- московія місцевих (на укр. частині) не мобілізує. А самі вони не поїдуть за "парєбрік", мабуть.Але і це не 100% факт, бо ми знаходили на передовій (окопи) укр.військ.квиток молодого жителя місцевого села. Схоже було, що він пішов "дружити" з окупантами, щойно вони сюди дійшли в березні... А він жив останні 8років з укр.боку! Отже, відвойовування вже років 8 як окупованих територій -- то зовсім дивно і невиправдано.2)Додаткові кошти не треба.Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.Але навіть і їх можна зрозуміти.Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову? :(3)Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак.Але ці дурниці (про "споконвічно укр.землі") гуляють у новинах.І чомусь не пишуть, що ці землі мають прийти самі, а от пишуть про якесь безглузде "відвойовування"...див. вище, чому руками не вдається...Ні. Не так.Тоді ми не мали зброї, склади систематично вибухали, і ми грались у "припинення вогню" (не відповідали на обстріли :().Нині ми можемо глибоко вкопатись, шукати з неба цілі, й бомбити всі їхні скупчення (поки вони ще окупанти) високоточною зброєю.І хвалитися не км-км² (приховуючи свої втрати), а хвалитися найголовнішим, найважливішим досягненням -- співвідношенням втрат. Чи, може, народові таке неважливо..? :(Санченко вже питав у своїх "дайджестах", чи дозріли ми чути про свої втрати, чи досить дорослі ми є?Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами. :)Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...І хай тікають вплав. :)Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань...І щодо "штурмів".Ви, народ, схоже передивились фільмів і серіалів на цю тему.Напр., і тих, де Шварцнегер в повен зріст щось штурмує (ще до того, як йому зробили сталеве тіло), і поганці падають десятками-сотнями, а от у нього влучити нездатні взагалі...Або фільмачків про Джона Віка.А от коротенька давня (і нетаємна) казочка про штурмові справи в лісосмузі, донбабве 22р, "нуль":Спочатку на світанку броньовичок покатався, постріляв, і поїхав назад.Потім -- тиша.Далі, в обід, звичайним копачам і черговим фронту розповіли по рації, що "там вже наші, йдіть охочі "зачищати..."Кілька людей пішли, розслаблені, але, на щастя, вчасно помітили москвинів в окопі, й відбулись одним легким пораненням...Під вечір рація почала істерити, погрожувати (типу "наступайте, бо поставлю в куток і дам ремня"), а коли це чомусь не подіяло, то ще й почала тиснути на жалість -- "там наші поранені, йдіть рятуйте..."WTF -- звідки вони там? Як то із самого ранку??Але вже почали приходити справжні штурмовики, одна групка, друга... (всі схожі -- в дуже модних шоломах і всякому такому), але от і вони раптом кажуть "та ні, це й справді не треба робити, це самогубчо, ми не будем..."! WTF??І одна групка пішла назад. Друга лишилась. Ще всі разом, в дружному у пориві постріляли в нічний ліс (бідні, бідні сови...) І полягали спатки після цієї милої колисанки. А друга групка ще й спальні місця займала.... А опівночі, в дрімотній тиші, ще й броньовичок без жодного пострілу погудів, ніби хрущ гемеошковий, туди-назад пару хвилин... WTF??? А шо, так можна було...?Завіса.А ще -- це було би смішно, якби написала Астрід Ліндгрен.А так -- ні разу не смішно. Особливо пораненим... :(А мораль цієї казочки, любі малята, десь отака: не можуть дітки, які не воювали, і не штурмували хоч щось крім пісочниці біля своєї хати -- млосно говорити війську з тилів "ідіть, штурмуйте, відвойовуйте..."А ще -- це трагедія, коли люди не вкладаючись в перемогу і на десяту-соту частку своєї законної(!) норми, вважають, що можуть диктувати якою та перемога має бути. :(О. Супер...То тепер підете на фронт?Чи ще щось заважає...?А от навіщо принижувати маніпулятивні, перекручені питання назвою "прості"? :)Ні... Вони не прості...І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., "А ще я й розумію, що вони там навіть норм. ямок не мали (див. вище про проблеми ручного копання-накривання), бо тиловий нарід дуже войовничий, і не дав нам, війську, права стояти на місці навіть тут, на цій дирляндії..., де просування вперед не має ж сенсу. Де за нас навіть партизанів нема. А особливо на мізерні відстані (до 10км)