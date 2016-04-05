Схоже 1 квітня.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:39
Я, Королева Елизавета....
А, Вы спрашиваете, "откуда рога ростут?"
Додано: Суб 01 кві, 2023 21:40
Припущення досить тверезе, особливо якщо забрати нижній діапазон і написати кожен 20-тий.
Тобто 5% працюючих в Україні - гривневі мільонери по доходам.
Працюючих - 12 млн , кожен 20 = 600 000...
Зараз навіть в ЗСУ є як мінімум 100 000 тих хто тримає дохід в 1 млн грн в рік
І ще 400 000 тих хто отримає 0,6 млн грн в рік.
Додано: Суб 01 кві, 2023 22:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щодо Зеленського та Зе-влади на них теж є частина відповідальності, бо 2 роки в мінобороні максимум - працювали за інерцією від Пороха. Дійсно якісь ескалаційні рухи від хуйла почалися на початку 2021 року.
Виробничі потужності Артема+Луча дозволяли виробляти 15000 НАР С-8 калібру 80 мм. й були завантажені мінімально.
В перерахунку на Вільху це б дало десь 1500 ракет. 150-300 млн. доларів було цілком реально відрізати з "Великого будівництва". При тому, що в 21-22 ракет 200 мабуть зібрали. Це до купи до 900 точок, що були в наявності.
Чи зупинило б це навалу: ні, бо в орків було 3300 танків + тисяч 10 всякої бронетехніки від Тигрів до БМП-3, тисяч 5 артилерійських систем, мабуть ще й тисяч 10 вантажівок, інженерної техніки, техніки зв'язку та ППО.
Але оркам було б супер-неприємно з першого дня війни. І ніякий "вогняний вал" при наступі на Донбасі в зоні АТО Попасна-Сєверодонецьк-Лисичанськ орки б змогли в дуже обмеженому масштабі.
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