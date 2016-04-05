Додано: Нед 03 гру, 2023 17:21

Василь-Рівне написав: detroytred написав: Уяви: Кривонос он теж не строчить з кулемета. Уяви: Кривонос он теж не строчить з кулемета.

Порівняв прутень з пальцем. Кривонос бойовий генерал і в перші дні війни воював будучи старшим за тебе, а ти професійний військовий ЖОДНОГО дня не воював і ще набрався нахабства паплюжити честь бойового генерала. Де твоя честь? Чому не захищаєш Вітчизну яка все життя і дотепер тебе утримує? Га? Порівняв прутень з пальцем. Кривонос бойовий генерал і в перші дні війни воював будучи старшим за тебе, а ти професійний військовий ЖОДНОГО дня не воював і ще набрався нахабства паплюжити честь бойового генерала. Де твоя честь? Чому не захищаєш Вітчизну яка все життя і дотепер тебе утримує? Га?

Оскільки повідомлення з питаннями залишили, а мою відповідь потерли, то спробую цілком в межах правил:- поясни звідки ти згенерив нове -- що я спаплюжив честь бойового генерала. Звідки? Вказав же лише факти: Кривонос теж не строчить з кулемета. Так само, як я або власне і ти. Честь до чого тут?- мабуть вп'яте відповідаю: порядок захисту Вітчизни чітко визначений законами. Згідно них ТЦК мобілізує на вслужбу і вуаля - громадянин, який є військовозобов'язаний, стає на захист Вітчизни. Хоч звільнений учора Кривонос, хоч звільнений роки тому я, хоч такий же само військовозобов'язаний -- ти.- якщо в твоїх стандартах, вимогах, які ти сам і вигадав, є про обов'язкове добровільне ставлення на захист Вітчизни, то тоді питання саме до тебе: чому власне ти досі не на фронті, не строчиш з кулемета? Одна відмова тобі у перші дні - це не перешкода. Звернись в інші ТЦК, до навіть форумчан, вони забезпечать тобі призов. Які проблеми-то?- зформулюй поняття вчесті для контрактного принципу вслужби після припинення цього контракту.Тільки не генеруй нових претензій зі стелі і не повертайся по колу до утримання замість сплати за виконану службу.Бо так ти і фронтовикам через роки заспіваєш, що сплачується їм не за виконане, а утримуєш.