Додано: Пон 04 гру, 2023 03:36

mephala написав: freeze написав: Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак



ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60

женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскую

как бы кто не надувал щеки от своей важности.

но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются. ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскуюкак бы кто не надувал щеки от своей важности.но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются.

Фронт нужно открывать на севере, даже теми силами что есть. Минных полей нет, эшелованной обороны нет, только срочники колупаются в жопе. Плацдарм есть. Знаю не по наслышке. Как Израиль сначала танки, затем экскаваторы. Даже в одном районном центре Брянской области окопаться вместо Марьянки, Авлеевки, Бахмута - вся раша, все пропагандисты бы срали там кирпичами. Посмотрите что происходит у нашей власти как только начали отступать - грызня и склоки.Если бы окопались в Стародубщине, точно такая же грызня бы началась в Кремле. Путина бы сместили и в ходе переговоров было бы выторговано откат на 24.02.2022, а мы выходим из Стародуба, ещё бы и всех политических пленных с 2014 года возвратил.И десятки тысяч жизней бы сохранились.