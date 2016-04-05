Додано: Пон 04 гру, 2023 08:24

Так тут вже лунало доволі логічне пояснення чому падіння оркостану не входить в інтереси Штатів -- тому що її ресурси будуть ще більш поглотить Китай. А так вони хоч і партнери, але все ж таки якісь протиріччя та лінії обмеження є.



Поки ж проглядається ситуація по класиці історичного жанру криз перевиробництва -- жирного і найслабшого кабанця (конкурента) Європу трохи (або не зовсім трохи) покоцають ... зі згоди обох сторін.



Ну це ж брєд -- Польща партнер і член НАТО, фактично просувач Штатів в Європі готується до війни танками, РСЗО з оркостаном.

Коли Штати да й Франція, Британія спокійнісінько можуть її прикрити ... своїми ядерними парасольками.

Брєд повний...

Орки катропляндію прикрили ядеркою, а тут якийсь-то сюр роблять.



А Захід замість направити зброю та ін. ресурси для захисту себе (Польща), України та демцінностей на території Неньки готується до відбиття нападу в себе.

І це все після заяв Джонсона і Волкера, кажись, що ми могли недопустити агресії орків на Україну.