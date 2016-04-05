

Як вести військовий облік при прийнятті на роботу

При прийнятті на роботу відповідно до ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.



Що це за військово-обліковий документ? Справа в тому, що для кожної категорії осіб є свій відповідний військово-обліковий документ, а саме:



- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці;



- для військовозобов’язаних – це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;



- для резервістів – це військовий квиток.



Під час прийняття на роботу громадянина України роботодавець притримується такого алгоритму:



Обов’язково в першу чергу перевіряє у нового працівника наявність військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис.

Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до Додатку №4 Порядку № 1487.

В повідомленні про зміну облікових даних міститься така інформація:



- ПІБ працівника;



- ІПН;



- реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;



- серія, номер та дата видачі військово-облікового документу;



- номер військово-облікової спеціальності;



- військове звання;



- дата народження;



- зміна облікових даних і їх підстава (найменування, номер та дата документу);



найменування ТЦК та СП, де перебуває на військовому обліку;



- адреса місця проживання;



- найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з підписом і ініціалами.



Отже, роботодавець під час прийняття на роботу працівника, зобов’язаний не тільки надати повідомлення до початку роботи в ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про початок роботи, але і відповідну звітність до ТЦК та СП шляхом повідомлення про зміну облікових даних.







