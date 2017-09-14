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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:42
freeze написав:
Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
Вы же не рассчитываете здесь услышать ответ? Тут точно никто не понимает, как воевать. Тут большинство с трудом понимает, как просто жить под постоянные воздушные тревоги, пытаться еще и работать в перерывах между ними.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 00:51
budivelnik написав: Shaman написав:
проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації....
Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..
Точно так само і тут
В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
А как их без мадьярских акцизных марок продавать будут, там же нет такого крышуемого ОБЭПом опта, как у нас на Озёрке, да и в рознице проверки со стукачами по любому есть...В Пеште цыгане из под полы их продают? Маржа позволяет тут брать по 90грн пачку Винстона и продавать её там намного дешевле легальных?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 00:58
freeze написав:
Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
А сами Д30/Д20 минимум 40летней давности не становятся металлололом из-за износа стволов, казёнников и затворов, ведь эти детали под именно эти гаубицы вроде у нас не делают? За рашку не в курсе.
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