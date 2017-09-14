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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7243724472457246
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:48

  hume написав:
ЛАД писал(а):
............
По Вашей ссылке есть, например, такое:
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.
3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.

Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года.

Проект РСЗО Ольха это модернизированный РСЗО Смерч. Это не что-то сверх новое.

Как он может быть сырым? На основе чего такие выводы?
В апреле 2018 прошли заключительные огневые испытания(испытания были с 2016 года, тогда образец был уже готов) И в конце 2018 года начали испытывать уже усовершенствованные снаряды и модернизированную версию ольхи.

Элементарно.
Ни сама установка Смерч, ни боеприпасы не разрабатывались и не производились в Украине. Т.о. для нас это новая техника. И вполне может быть сырой. Копирование, конечно, проще совершенно новой разработки, но тоже не простая задача. Даже при возобновлении существовавшего производства бывают большие проблемы. Когда-то об "Ольхе" писал более подробно, вопросов и проблем там было достаточно. Искать сейчас не буду. Бесполезно.

Где-то между строк можно прийти к выводам, к которым пришли люди из цензор нет по ссылке Бетона https://censor.net/ru/resonance/3176375 ... mu_ukrainy
Новой власти это все стало не интересно. И мы перестали не только стрелять, но и вооружать нашу армию.

Не надо искать выводы между строк.

Очень интересно по поводу лоббирования не лучшей технике фирм друзей и закупке ненужного вооружения в Польше, сто процентов через прокладку. Ни для кого не секрет, что закупая за границей через прокладку модно украсть больше,чем закупая по прямым контрактам у украинских производителей.

Это Вы о покупке "24 польских бронетранспортера "Онцилла"? Не знаю, чем они лучше "Дозоров" и почему закупили их, а не "Дозоры". Причин может быть много. Как серьёзных, так и той, что Вы написали. Но, простите, для того, чтобы заработать себе в карман это хорошая сделка, а для военного бюджета это мелочи и делать серьёзные выводы на её основе не стоит. Конкретно по сделке надо разбираться, но уж извините я этим заниматься не буду. И Бутусов этого тоже почему-то не сделал. Хотя вполне повод для журналистского расследования. Но нет, сделал вброс и всё.
Только 2 цитаты специально для Вас:
Виготовлялася до 2016 року на заводі імені В. О. Малишева, Київському бронетанковому заводі та Львівському бронетанковому заводі.

Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані 95 ОДШБр ЗСУ. З 2016 року виробництво машин в Україні зупинене. 3 липня 2020 року прийнято на озброєння Збройних Сил України.

З 2013 року Польща виготовляє ліцензійну копію «Дозор-Б» під назвою Oncilla («Онцилла»). Польські Oncilla постачаються на експорт, в тому числі і в Україну.
..........
В квітні 2016 року інтернет-видання «Апостроф» повідомило, що в корпусах двох бронетранспортерів з установчої партії були виявлені тріщини в зоні розташування двигуна, через що терміни поставки машин знову переносяться
..........
В серпні 2019 року стало відомо, що Міністерство оборони України в рамках державного оборонного замовлення на 2018 та 2019 роки не закупило жодної одиниці «Дозор-Б», а натомість здійснювало закупівлі польських бронетранспортерів «Oncilla», аналогів «Дозор-Б».[4][22] Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані 95 ОДШБр ЗСУ. Директор ЛБТЗ Віктор Андрощук підтвердив, що після 2016 року замовлень на «Дозор-Б» не було і «Дозори» завод відтоді не випускав.[4] Жодної інформації про кількість та вартість придбаних машин, причини їхнього вибору замість «Дозор-Б», повідомлено не було.

3 апреля 2015 года было объявлено о начале работ по серийному производству бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводе[29], при этом броневые корпуса машин, выпускаемых ЛБТЗ, было решено изготавливать из импортных стальных листов польского производства

Цитаты отсюда - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91. Рекомендую почитать оба источника. Возможно, после этого Вы будете меньше реагировать на "разоблачения" Бутусова.
Кстати, разработан "Дозор" был ещё в 2004.

Дальше ваши выводы по поводу денег на озброення. Новая власть решила вместо озброення закопать миллиарды в дороги, наверное чтоб оккупантам было удобней добираться.) строительство это самая коррупционная сфера, строительство дорог и аэропортов вдвойне коррупционно. Я ещё в самом начале великого Будивництва предположил, что молодые "реформаторы" решили себе по быстрому сколотить первоначальный капитал.)

Не "вместо", а "вместе".
О расходах на оборону писал позавчера ночью - viewtopic.php?p=5699362#p5699362, повторяться не буду.
Надо было тратить больше? Да, надо было.
Могли мы тратить больше? В принципе могли бы. Только уровень жизни народа упал бы ещё ниже, а у нас и так уже были миллионы заробитчан. Было бы ещё больше. В результате в оборонке работать было бы просто некому. Не может быть в бедной стране сильная армия. Если нет режима КНДР.
О дорогах. Уже писал - сегодня по этим дорогам возят западную помощь. И военную, и гуманитарную. Сколько дорог используют оккупанты и сколько мы?
Да и вообще, автодороги в современном мире - кровеносная система страны. Да, это возможно, одна из наиболее коррупционных сфер экономики, как, впрочем, и всё строительство. Но из этого не следует, что дороги строить не нужно.
Смешно на финансовом форуме доказывать необходимость хороших дорог в стране. Или Вы предпочитаете грунтовки? :)
Лишь бы не было коррупции.

Вот решил почитать и пришел к противоположным выводам. Как такое может быть, читаем одно и то же, а выводы ну совсем разные.

Легко.
Когда "разоблачения" Бутусова воспринимаются как истина в последней инстанции и очень хочется верить в святость одного и преступность другого президента. И не хочется воспринимать объективную реальность, а вместо этого верить в детские сказки типа: "Вот если бы выбрали того, то у нас была бы супермощная армия и путин побоялся бы напасть". Будивельник приводил цифры оборонных расходов Украины и РФ. Не буду сейчас о точности этих цифр, но соотношение понятно. Расходы несравнимые. Соответственно, несравнимые вооружения и силы. То, что наша армия сумела в начале войны удержать ситуацию и не рассыпаться - вечная ей слава. Но если бы не помощь Запада, не помог бы и героизм нашей армии.
Ещё раз - надо трезво оценивать реальность, а не слушать розовые сказки и дешёвые "разоблачения".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:53

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ну тогда не меняйте. А для ответа на ваш начальный вопрос, увы, Конституцию цитировать нужно. А на этом форуме за цитирование Конституции банят :(

а ви частіше статтю 65 цитуйте - бо ви її ніяк не бачите ;)

Говорю же -- банят за цитирование Конституции. А так-то сильно раньше 65-й еще 3я и 27я Статьи есть :wink:

я зрозумів - десь на середині зупиняєтесь.
там де закінчуються права та починаються обов'язки? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:10

  stm написав:ПС: ответьте на прямой вопрос почему за наибольшую базу НАТО вам так зашло при незнании? )))

Без поняття, що вона найбільша.
А так зайшло з банальної причини -- бо дуже сподобався цей варіант.
В площині, що цікаво було продовжити і взнати зв'язок, той самий який Ви вважаєте. Бо він мені не потраплявся мені в інфопросторі, не на поверхні.

І повірте, в будь-кого іншого я попрохав би далі пояснити.
Але після отаких вище чергових Ваших хихихаха у Вас не буду.
Нехай для мене Ваші "сложные причинно-следственный ответы" так і будуть недосяжні.

Хоча Ви б, ніж мене питати про мене (чому в мене така реакція, і визначати її якимось незрозумілим - "зайшло"), ліпше одразу нехай не мені, а форумчанам, написали ці складні причини-наслідки.

Тобто: міняйте мету свого спілкування на форумі. Цікаві не форумчани, а предмети обговорень.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:10

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нову військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро.

Він сказав про це в рамках засідання «Рамштайн», повідомляє Tagesschau.

Зокрема, Німеччина поставить Україні 10 тисяч артилерійських снарядів із запасів Бундесверу, 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних машин.

Нагадаємо, наприкінці лютого ЗСУ отримали новий пакет допомоги від Німеччини, куди увійшли дрони та артилерійські снаряди.

До цього Німеччина передала Україні нову партію озброєнь, включаючи БТРи та дрони.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:11

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а ви частіше статтю 65 цитуйте - бо ви її ніяк не бачите ;)

Говорю же -- банят за цитирование Конституции. А так-то сильно раньше 65-й еще 3я и 27я Статьи есть :wink:

я зрозумів - десь на середині зупиняєтесь.
там де закінчуються права та починаються обов'язки? :lol:

Так крепостное право (обов'язки бех прав), по слухам, в 17м году закончилось :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:12

flyman ,

Хотаб, як може бути одночасно податок 1% як в Грузії і ухиляння в від податків як в Україні?

ДиСлексія, муха. Це вона. Спитай у Франка назву таблеток.
1% на ойті, а на доходи з нерухомості? Теж 1? Ті самі, які ти в Україні не платив, не платиш і не збираєшся платити.
Як казав Акурт «думай головом, а не з шорою поверх сітківки».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а ви частіше статтю 65 цитуйте - бо ви її ніяк не бачите

давайте від меншого до більшого. спочатку 146 ККУ а потім вже 65 стаття))

шкода що потерли мою відповідь на ваш ранковий допис, градус дискусії міг вийти на новий рівень.
А так, скукота...
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:20

  stm написав:) и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))

Так тоді взмах ноги слона приведе до чого?
Тобто тоді немаленька людина наскільки впливає в порівнянні з маленькою?

А те, що я теж притягую до себе Землю, як і вона мене, ніхто не заперечує.
От тільки різниця впливу є.
І Ваше "может привести" ну дуже маленьке.
А от об'єднання маленьких людей -- це вже інша справа. Інший предмет. Інші бажання. На відміну від бажань однієї.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:22

  Hotab написав:flyman ,

Хотаб, як може бути одночасно податок 1% як в Грузії і ухиляння в від податків як в Україні?

ДиСлексія, муха. Це вона. Спитай у Франка назву таблеток.
1% на ойті, а на доходи з нерухомості? Теж 1? Ті самі, які ти в Україні не платив, не платиш і не збираєшся платити.
Як казав Акурт «думай головом, а не з шорою поверх сітківки».

це хотаб взагалі, чи конкретно має факти щоб переходити в персональну площину пред"яв?
якщо друге, то порада вітальєна в поміч
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:38

  detroytred написав:
  stm написав:) и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))

Так тоді взмах ноги слона приведе до чого?
Тобто тоді немаленька людина наскільки впливає в порівнянні з маленькою?

А те, що я теж притягую до себе Землю, як і вона мене, ніхто не заперечує.
От тільки різниця впливу є.
І Ваше "может привести" ну дуже маленьке.
А от об'єднання маленьких людей -- це вже інша справа. Інший предмет. Інші бажання. На відміну від бажань однієї.

Я прошу уточнить как Вы притягивает к себе Землю. Ибо это спорное утверждение которое мне не понятно и я считаю что Вы намеренно уводите тему разговора в непонятную сторону, которая всему форуму будет непонятна. А я хочу разобраться в вопросе иначе неинтересно. Просто не интересно.
stm
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