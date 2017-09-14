Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.
Я якось аналізував, а от зараз наприклад нам дають 2т танків, 1000 САУ, 100 патріотів ну і далі… І у нас оті казкарі про черенки від лопат що, підуть добровольцями вчитись на нову техніку? Та ніколи! Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому. Чи дронів нема? Є. І потреба в операторах є. Тобто що? Розповіді про «палки і черенки» - нахрюк кацапський.
Зараз це дуже гіпотетична ситуація яка у 2022 могла стати реальною, але чомусь не стала. Браку мотивованого моб.ресурсу тоді не було. Чи вийде зараз відновити довіру людей - не знаю. На контрнаступ на вже укріплені орками ТОТ навряд чи когось розкрутити. На стримування, бетонування власних укріплень під прикриттям 1000 САУ 100 патріотів - можливо
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 бер, 2024 11:11, всього редагувалось 2 разів.
🇩🇪Шольц про війну в Україні: низка країн обговорюють, як досягти мирної домовленості
"Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Hotab написав:Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому.
тыш тоже не идёшь учиться на дронщика, если по легенде вертолета для тебя не нашлось. А другие должны)
У других нет военного. ВОСа. Или у тебя есть? У меня есть. Когда пойдешь ты получать? Когда ты хоть что-то полезное сделаешь для страны? Переворачиваться на диване раз в 3 дня - это не защита страны. И не финансирование ее армии.
Ты не верно во время ковида понял фразу доктора «Вам нужен покой и постельный режим». Это не навсегда до смерти!!
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 11:13, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:........... На жаль допомога йде в масштабах, співмірних з залишками економіки. Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації. Але цього не сталося
23h ago 11:19 по центральноевропейскому времени Украина наращивает отечественное производство вооружений Украина наращивает внутреннее производство оружия, сообщает AP.
В 2024 году украинское правительство заложило в бюджет почти 1,4 миллиарда долларов (1,1 миллиарда фунтов) на покупку и разработку оружия внутри страны — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.
И что является важным сдвигом, огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой доминировали государственные компании.
Частный минометный завод, открывшийся в прошлом году на западе Украины, производит около 20 000 снарядов в месяц.
http://surl.li/rzzug Вроде как не просто много, а очень много по нашим меркам. Но явно недостаточно. А денег больше просто нет. За какие шиши создавать "економічний фронт"? Не, можно. Как в 1941. Но представляю себе, какой здесь вой поднимется. Точнее, даже не представляю.
fox767676 написав:........... На жаль допомога йде в масштабах, співмірних з залишками економіки. Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації. Але цього не сталося
23h ago 11:19 по центральноевропейскому времени Украина наращивает отечественное производство вооружений Украина наращивает внутреннее производство оружия, сообщает AP.
В 2024 году украинское правительство заложило в бюджет почти 1,4 миллиарда долларов (1,1 миллиарда фунтов) на покупку и разработку оружия внутри страны — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.
И что является важным сдвигом, огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой доминировали государственные компании.
Частный минометный завод, открывшийся в прошлом году на западе Украины, производит около 20 000 снарядов в месяц.
http://surl.li/rzzug Вроде как не просто много, а очень много. Но явно недостаточно. А дерен больше просто нет. За какие шиши создавать "економічний фронт"? Не, можно. Как в 1941. Но представляю себе, какой здесь вой поднимется. Точнее, даже не представляю.
кому не нравится - вместо экономического есть неэкономический фронт. 100 раз спрашивал - почему трезвенники плательщики налогов должны воевать за пьяниц-бездельников-мрийныков Хай бетонируют ЛБЗ для подготовки РПВ. Экономический фронт оплатит похлебку,стройматериалы, стугны, богданы и дроны чтобы орков отгонять, пока Европа с более серьерзной помощью не расчехлится