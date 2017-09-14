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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74137414741574167417>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:07

То я ще м'яко... - але я не завжди буду таким добрим ;)

  fler написав:
  Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!
Але ти вже її дав ;) - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний ;)
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!

Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
Давай так - ти чи твій чоловік-ухилянт відвоюєте 25місяців на фронті, от тоді і можеш відкривати ротяку!
А поки ти "не маєш бажання" вступити до лав ЗСУ і переховуєш свого чоловіка від призову - сиди мовчки і не відсвічуй в "тєплік форуму"!
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:08

  fler написав:Цього року може відбутися зупинка чи повне припинення російсько-української війни, яку дехто оцінює як початок нового глобального конфлікту за участю найбільших країн світу. “Війна може перейти в оборонну позицію, ... конфлікт може бути припинений на певний час”, ...
Дуже ймовірний варіант, як на мене.


Я прогнозировал, что война закончится в марте 2024 года. Чем именно закончится не просчитывал. Считал наивно, что народ росии прокинет путина на президентских выборах. Но события в Крокусе вдруг открыли мне глаза. В росии оказывается государственную власть захватили убийцы. Единственный довод, который они предъявляют всем своим оппонентам - смерть или иногда только угроза смерти. И это естественно срабатывает. Их принцип: "нет человека - нет проблемы" работает чрезвычайно эффективно какое-то время. Только классных специалистов прикрывать все это на государственном уровне у них сейчас явно не хватает - поэтому палятся на мелочах постоянно. Возможно уверовали в свою неуязвимость, что очень вероятно, или просто нет желающих квалифицированных специалистов работать каждый день с убийцами. Хотя убить сотню человек в Крокусе и не оставить после себя следов или подозрений - чрезвычайно сложная задача, требующая серьезного долговременного планирования. Может тщательным планированием стали пренебрегать, уверовав в свою неуловимость?

Надеюсь ни у кого не осталось мнения, что пойманные таджики именно те виновные террористы, которых все хотели найти в росии после массовых убийств в Крокусе?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:09

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 бер, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:09

  холява написав:
  mephala написав:
  fler написав:Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.


он вообще то как воевал? по своей рабочей специальности которую еще в ВУЗе выбрал?
а пилот это как раз его рабочая специпльность которую он себе изначально выбрал.
так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали.
а не нужен по специальности - значит все сидят как хотаб дома.
а то выходит одних можна значит переучивать с программиста на штурмовика а других нельзя?



А вы вообще не воевали но постоянно теребите Хаттаба .
Где вы воевали или воюете ?
Начните с себя .

То шо он "воевал" верить на ваше слово? :(
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 бер, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:10

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То как там, про вопрос к vitallianangel ? :)

Сдулся ты как-то
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:12

  Прохожий написав:походу Вадим_ опять бухает, в генделике

Когда молодой был всегда помнил правило, перед серьезной попойкой "съесть" сим карту. Сейчас технологии серьёзней, перед возлиянием нужно отключать интернет.))
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:14

Що так слабо?))

  pesikot написав:Та легко.
Твой вопрос - фантазии и пане Hotab правильно ответил, что если такое сделают, то ЗП уйдут вообще в тень и вместо колбасы ты будешь есть котов
И вообще, с наполнением бюджета будет полная торба
Хіба питання звучало - "що я буду їсти"?
Ну що ж ти так в болото сідаєш?))

То що даш ЧІТКУ відповідь, чи далі будеш шмарклі жувати?
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:17

Учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планувалось.
Про це 28 березня повідомило італійське видання Corriere della Sera, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".
Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм, але чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів.
"Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", – пише газета.
Бундесвер анонсував "термінову" поставку Україні 10 тисяч снарядів
Крім того, за даними Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.
Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.
Напередодні уряд Чехії обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:17

  Успіх написав:
  fler написав:
  Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!
Але ти вже її дав ;) - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний ;)
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!

Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
Давай так - ти чи твій чоловік-ухилянт відвоюєте 25місяців на фронті, от тоді і можеш відкривати ротяку!
А поки ти "не маєш бажання" вступити до лав ЗСУ і переховуєш свого чоловіка від призову - сиди мовчки і не відсвічуй в "тєплік форуму"!

Де він воював?
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:В росии оказывается государственную власть захватили убийцы.

слишком пламенная речь и многа букв.
Там только две проблеми - дураки и дороги.
Более близка к сердцу версия Буданова - все они знали, но решили "контрольнуть" терракт. В любом случае все у них получилось.
Там завалило много упоротих патриотов , России столько не нужно населения,
которое не хочет работать, но которому нужно создавать блага и обеспечивать жизнь.
Того и бил "великий исход", никто не препятствовал, при первой мобилизации.
Goodman
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