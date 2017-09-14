Додано: Вів 16 кві, 2024 21:52

(до речі, виробництво власних 152-мм снарядів в Україні зросло торік у 2,5 рази).

По-третє, мобілізованих чекають не лише в бойових підрозділах. Як можна побачити на сайтах військових вакансій – армії також потрібні сотні пожежників, кухарів, водіїв, бухгалтерів, бізнес-аналітиків, електриків, токарів, бульдозеристів, хіміків і діловодів.

3 - «Хай спочатку мобілізують 500 тисяч силовиків (варіанти: 40-60-річних пенсіонерів МВС, ...., чиновників та їхніх дітей), - а потім піду я» (читав навіть варіант: «хай спочатку мобілізують сина Зеленського» (пацану 10 років (!)

які жруть бюджету більше ніж армія

У безпосередній близькості від зони бойових дій постійно несуть службу близько 35 тисяч поліцейських.

Який сенс витрачати кошти на військову підготовку пенсіонерів? Адже помилково вважати, що в міліції їх вчили користуватися РСЗВ або хоча б джавеліном. А з пістолетом Макарова в армії нині не воюють.

Люди, старші за 45 років (будь-якої професії), зазвичай уже мають букет вікових хвороб. Вони часто об’єктивно не здатні виконувати штурмові дії. Це видно і на прикладі армій світу, які ми часто ставимо собі за приклад. В Ізраїлі можуть викликати на службу резервістів до 40 років (офіцерів - до 45). У французький іноземний регіон приймають чоловіків до 40 років. Максимальний вік вступу в діючу армію США становить 34 роки (вік перебування в резерві під час війни у Перській затоці було збільшено до 39 років). 3. Масова мобілізація пенсіонерів МВС Масова мобілізація пенсіонерів МВС – це просто марнотратство.Який сенс витрачати кошти на військову підготовку пенсіонерів? Адже помилково вважати, що в міліції їх вчили користуватися РСЗВ або хоча б джавеліном. А з пістолетом Макарова в армії нині не воюють.(будь-якої професії), зазвичай уже мають букет вікових хвороб.(офіцерів - до 45). У французький іноземний регіон приймають чоловіків до 40 років.(вік перебування в резерві під час війни у Перській затоці було збільшено до 39 років).

- «Я платив податки на армію. А армія свою функцію не виконала: дозволила окупацію 18% території України. Чому я маю робити роботу військових за них?»

Як є насправді:

Попри всю безглуздість – на такий аргумент теж доводиться відповідати.

Чисельність ЗСУ перед самим вторгненням становила біля 220 тисяч чоловік

5 - «Україна досі не провела мобілізацію економіки.

2. Можливо, Україні доведеться з часом провести повну мобілізацію економіки. Але вам це не сподобається. Гасло «все для фронту, все для перемоги» може бути реалізоване буквально.

Насамперед, це означає, що весь державний бюджет працюватиме на фронт – а не на пенсії чи зарплати лікарям і медикам.

Плюс централізований розподіл продуктів - карткова система

6 - «Мені держава нічого не дала. Чому я повинен виконувати обов’язки перед державою?»

Як є насправді:

Погоджуся, що держава в нас недолуга. Корумповані чиновники, дірявий бюджет, розкрадені заводи, вмираючі села, збанкрутіла медицина. Як за таку державу можна воювати?

1)направді навіть тяжко потрапити в ту частину в яку хочеш , не кажучи вже на ту посаду на яку хочеш, в арімї ти собі не належиш - сказали в окоп значить в окоп2) про те як вчать в армії з перших вуст від того кого вчилиШтат силовиків занадто роздутий в одній ген прокуратурі працює 1700 людей ,, ефективність різних поліцій по боротьбі з економічною злочинністью та ще десятків невідомих широкому загалу підрозділів дорівнює нулючому до 500 тис силовиків раптом сказали ,Чудово 500 тис силовиків із них тільки 90 тис поліцейських не забато як для населення менше 30 млн ??? давайте порахуєм співвідношення і порівняємо з європою ?перевіряйте самостійно , але в нас їх в рази більше на душу населення ніж в Європі .у безпосередній близкьості несуть службу - це якийсь треш , так само у безпосередній близькості несуть службу пекарі слюсарі сантехніки стоматологи і всі хто там живе , чим це безпосередня близкість у поліцейських відрізняється від такої ж у стоматологів чи будь-кого , ракеті пофіг хто ти поліцай чи стоматолог .помилково вважати що офісні клерки прибиральники слюсарі та інші цівільні професії краще володіють РСЗО джевелінами ( яких вже нема) та всім вищепереліченим. Але чому цей аргумент застосовують до пенсіонерів силовиків 40 років , а не до офісних клерків ? чому ці аргументи не враховані при ухваленні закону про моіблізацію ? а застосовуються тільки до пенсіонерів із силових відомств - прокурорів та інших ?Давайте далі вони не вміють РСЗО та джевеліни як і слюсар Василь , але вони цілком можуть замінити 70 тис патрульних на вулиці разом з 20 тис дівчат . Сидіти в теплому авто дупою і патрулювати на пару з молодою дівчиною Івано-Франківськ можна і з хронічними хворобами .перепрошую перепрошую недоговорюєте -чому не провезти ротацію серед них ? знаєте як мене дивує військовий у формі серед білого дня в Ужгороді Івано-Франківську у Львові ? ( це не відпукники , не у відпустці, курва ти або форму зніми , або п..й на фронт.чому тоді якщо пенсіонери силовиків у 39 років - не діїздатні у нас всі інші дієздатні до 60 років ???адже ви самі пишете що всюди до 34 максимум до 39-40 роківчи клерк який працював у МВС чи тюремний наглядач якийсь особливий ? що його в 40 років вже ен можан мобілізовувати а слюсаря алкоголіка Василя можна ?чиста правда - чиновників більше ніж армійців ! і грошей на утримання чиновників витрачають більше ніж на утримання армії ! Армія : холопи кріпаки захищють вельмож які мають що втрачати на відміну від кріпаків .Шляхта Панство Рицарі Мушкетери Легіонери та інші завжди воювали , а селянам кріпакам холопам плебеям ніхто меча не давав., тільки чиновниками теж по карточках їжу !повертаємось до вище воюєм ми за 1,2 млн чиновників корупціонерів та за 430 тис силовиків корупціонерів тобто холопи мають помирати за вельмож і за своїх панів .Як бачимо авторманіпулює фактами , висвітлює однобоко , або не володіє інформацією,давайте покажемо що кріпаки не бидло і розуміють про що йдеться