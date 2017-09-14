RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 79737974797579767977>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:22

  fler написав:
  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.

ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))

Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.

"за себя давайте, за себя"
вы просто балласт или вредитель?
"военный мирного времени"...
"Га?"
Прохожий
 
Повідомлень: 13650
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре

сейчас идет последняя подготовка к первому боевому применению (анонса не будет))
в процессе слаживание взаимодействия с разведкой партнеров, аваксы и т.д. в режиме реального времени
скорее всего уже скоро будет первое авиашоу)
Прохожий
 
Повідомлень: 13650
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:42

  Прохожий написав:
  detroytred написав:У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.

"за себя давайте, за себя"
вы просто балласт или вредитель?
"военный мирного времени"...
"Га?"

Невже настільки отупів? Почав виривати з контексту.
Чи не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості.
І що я кажу про "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене про себе.

В мене ніяких проблем для тебе. Можу з тобою перейти. Давай.
Починай з себе "я ...., а тепер ти."
Чи знов зілл'єшся? Так і не відповівши - *хто ти, воєн?* Га?
Це який злив буде, восьмий? Дев'ятий? Га?
Цирк...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 тра, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 28349
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:48

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.

"за себя давайте, за себя"
вы просто балласт или вредитель?
"военный мирного времени"...
"Га?"

Невже настільки отупів?
Не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості.
І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене.

В мене ніяких проблем. Можу з тобою перейти. Давай.
Починай з себе "я ...., а тепер ти."
Чи знов зілл'єшся?

начинай
я, детройтред, "военный мирного времени", получаю пенсию в 55- лет и с дивана рассказываю "трактористам" 55+ как воевать
конкретно отправляю 59летнего гражданского Будивельныка с сынами на фронт
а "у меня никаких проблем"...
все правильно?
жду
"Га?"

апд
"І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене."
ну насколько Я понимаю из впенсов ты один такой тут с 45лет пенсию получаешь "профессиональный военный"
так что давай за себя, за себя, лэди ГаГа)))

"лэди ГаГа"(с)Я
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 03 тра, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13650
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:52

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:"за себя давайте, за себя"
вы просто балласт или вредитель?
"военный мирного времени"...
"Га?"

Невже настільки отупів?
Не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості.
І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене.

В мене ніяких проблем. Можу з тобою перейти. Давай.
Починай з себе "я ...., а тепер ти."
Чи знов зілл'єшся?

начинай
я, детройтред, "военный мирного времени", получаю пенсию в 55- лет и с дивана рассказываю "трактористам" 55+ как воевать
конкретно отправляю 59летнего гражданского Будивельныка с сынами на фронт
а "у меня никаких проблем"...
все правильно?
жду
"Га?"

Тобто дев'ятий злив.

Факт: Будівельника я питав виключно у відповідь на його запити. Всіх чотирьох інших теж.

Що ще вигадаєш? Аби не починати самому. Очевидний же злив. Черговий.

З.и. Будівельник - бувший старшина розвідроти, десантник і т!д., і тп.
З ним ти щось овсім впросак)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 тра, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 28349
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:54

❗️ТЦК зможуть заочно штрафувати українців без рішення суду за порушення правил військового обліку, – заступник голови комітету Осадчук.

«Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків тощо. Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх».

https://biz.censor.net/news/3487675/tts ... fy_deputat
Xenon
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:59

  Xenon написав:
❗️Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, – Генштаб.

Щодо оновлення даних в електронному кабінеті, якщо висновкам ВЛК більше року, то необхідно проходити комісію знову.


ВЛК згідно якого закону?
Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані.
Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців.
Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги... Одних заброньованих/напівпридатних/з відстрочками достатньо, щоб заблокувати роботу ТЦК чергами на тривалий час, а толку з них для війська ніякого. Думаєте, хто там зараз створює черги у ТЦК - та вони ж.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 03 тра, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З.и. Будівельник - бувший старшина розвідроти, десантник і т!д., і тп.
З ним ти щось овсім впросак)))

Будивэльнык служил срочку, денег не получал, на впенсию в 45 не вышел, бюджетную сиську в отличии от тебя не смокчет похрюкивая от удовольствия...
так что давай за себя, "лэди ГаГа"(с), за себя...
Прохожий
 
Повідомлень: 13650
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:01

  Schmit написав:ВЛК згідно якого закону?
Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані.
Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців.
Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги...

Навіть згідно старого Закону ВЛК потрібно проходити в мирний час раз на 5 років, під час ВП раз в рік.
Проходження ВЛК - це також уточнення ваших медецинських данних
Xenon
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79737974797579767977>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3084)
03.05.2024 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.