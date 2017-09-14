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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8225822682278228
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:33

  Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934

То що, вже стволів не вистачає? бо співвідношення ударів 1/10.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:45

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934

То що, вже стволів не вистачає? бо співвідношення ударів 1/10.

Звідки інформація що співвідношення влучних ударів 1 до 10 ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:00

  Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934

Сегодня получил подтверждение этой новости. Грохот стартов или вылетов слышен целый день. Наши наваливают так снарядами, что вероятно стволы орудий не то что красные, а аж пожелтели от перегрева. Зачистка Харьковской области уже началась от оккупантов? Этот вопрос сейчас волнует харьковчан, которые страдают от КАБов и С-300.

Преимущество росии в самолетах - единственное конкурентное преимущество, которое у нее еще есть. Как только она его лишится, то весь мир уже почувствует положительные перспективы в этой войне. И конечно, развязавший эту войну человек должен будет предстать перед международным судом.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:17

buratinyo

Какая том зачистка. Скорее это сдерживание. Без разрешения бить по территории агрессора и самолёты не помогут.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:26

  stm написав:Терморегулятор для пола - это важно, особенно сейчас... Процессы, ивенты тоже... Не отвлекаю вас, надо еще столько всего измерить и просчитать, вы ведь на результат )

Рекомендую, український виробник.
Не дякуйте.

Злив по фізиці та вольтометеру зараховано. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:48

Аналітики стверджують, що удар по НПЗ у Туапсе був показовим та вказує на відсутність ППО в росіян.
https://www.rbc.ua/rus/news/pislya-atak ... 67817.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 00:27

  detroytred написав:Успіх
........
І там же:
https://m.youtube.com/shorts/iMoHPW4yJf0

Не очень удачный пример.
Укр. Вики:
Ха́вкін Володи́мир Аро́нович (автентичне ім'я Валдемар Мордехай Волф Хавкін; 15 березня 1860, Одеса — 26 жовтня 1930, Лозанна) — український, французький, швейцарський та індійський бактеріолог єврейського походження. Творець перших вакцин проти чуми та холери.[5]
........
Навчався в Одеському університеті (нині — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), звідки був відрахований за участь у політичній організації «Народна воля».

Працював у лабораторії Іллі Мечникова спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі.

Из англ. Вики (гугл-перевод):
Вальдемар Мордехай Вольф Хавкин CIE , урожденный Владимир Аронович (Маркус-Вольф) Хавкин ( русский : Владимир Аронович (Маркус-Вольф) Хавкин ; 15 марта 1860 — 26 октября 1930) — российско-французский бактериолог , известный своей новаторской работой в области вакцин .

Хавкин получил образование в Императорском Новороссийском университете , а затем эмигрировал сначала в Швейцарию , затем во Францию , работая в Институте Пастера в Париже , где разработал вакцину против холеры , которую успешно опробовал в Индии . Он признан первым микробиологом , разработавшим и применившим вакцины против холеры и бубонной чумы . Он испытал вакцину на себе. Джозеф Листер назвал его «спасителем человечества». [1] [2]
..........
Он натурализовался как британский подданный в 1900 году. [4]

Статья в несколько раз больше, чем в украинской.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 01:27

  _Mykola_ написав:...........
Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.
...........

Не соблюдают - в смысле выключают в другое время или выключают на 4+х (х в в пределах 3 часов "Можливо відключення"?)?
Не понятно, почему в Киеве такой жёсткий график. В Харькове так было только в первые дни после сильных прилётов.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 01:50

До українських військових не дійшла західна допомога
Військові, з якими спілкувалися журналісти, підтвердили, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли.
"Ми читаємо новини, але ми реалісти. Ми покладаємося тільки на те, що у нас дійсно є під рукою. У нас не бракує боєприпасів для стрілецької зброї, але нам не вистачає всього іншого: дронів, засобів боротьби з дронами, снарядів, ракет... І ми бачимо, що поставки продовжують знижуватися і стають дедалі нестабільнішими. Вони покривають тільки самий мінімум", — сказав один із бійців.
За словами інших, до втрат веде відсутність безпілотників і артилерійської вогневої підтримки.
"Ми також втрачаємо багато техніки через ворожі FPV. Нам абсолютно необхідні постановники перешкод. Мій батальйон втратив свій останній шифратор два дні тому", — розповів український військовий.
А танкова рота 28-ї бригади заявила, що відчуває брак снарядів і палива.
"Антидронова установка перешкод у нас всього одна на всю роту, що складається з десяти танків Т-64. На кожну пару танків потрібен хоча б один глушник", — каже захисник.
https://war.novyny.live/ukrayinski-viis ... 73625.html
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 01:58

  _Mykola_ написав:...........
Рекомендую, український виробник.
..........

Смысл в терморегуляторе и регулировке температуры при наших законах?
В прошлом году внял призывам экономить энергию и держал температуру в квартире +18.
В результате у меня расходы оказались ниже "необходимого" минимального значения и мне доначислили оплату за тепло. В следующем месяце экономить перестал.
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