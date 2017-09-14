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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81128113811481158116 ... 8118>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:15


Що і там нема фортифікацій? чи "хтось" думав, що москалі зайдуть на Харківщину, як актьори з РДК свого часу на Бєлгородщину - на фотосесію?
Переговорна позиція все "покращується і покращується".
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 12 тра, 2024 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:16

Ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю ТСН розповів, що продовження Україною боротьби – це парадокс, до якого не були готові наші союзники.

"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.

Він також додав, що Україна не може перемогти Росію, діючи за її тактикою та атакуючи позиції напряму. На його думку, Київ має проводити більш сміливі операції, як це сталося в районі Кринок Херсонської області.
https://www.unian.ua/war/viyna-z-rosiye ... ws_in_post

Фрііз чомусь був не в захваті від отих Кринок.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:22

detroytred ну не бред? Всё рассчитали и посчитали партнёры.

Этот ура-патриотизм достал
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:22

  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:
  Ой+ написав:Це до сьогоднішнього дня матері?
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.

Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.

В вашем случае, было не партнерство, а "сожительство", что всё усложняет. может женщина с ребенком взяла квартиранта, а после его смерти начала доказывать что это был её гражданский муж? В целом я о том же и говорю, законательно надо дифференцировать все околосемейные статусы, легализовав партнерство. А сожительство во внимание не принимать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:24

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Щодо сім'ї ,то чоловіку завжди легше мати навіть двох жінок з дітьми в різних містах. І таке буває.
законодательству надо идти вперед и разделить семью и партнерство. В рамках партнерства станет законным многоженство. Один человек может быть учредителем нескольких ООО, почему он же не может содержать нескольких женщин с правами и обязанностями нуклеарной семьи?

Сейчас этот вопрос не на часі, хотя цивилизация к нему 100500% придёт. Ранее когда в патриархальной семье жило несколько поколений партнерство было невозможно из этических причин (родители бы не благословили и соседи бы не поняли). Сейчас таких семей практически нет. Люди находят общение в интернете, а непонятливых соседей можно посылать за руским кораблём.

Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:25

Андрей512
*У президента запитали, чи доведеться французам воювати, і він дав розлогу відповідь, пише Le Figaro*
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 32973.html

Розлугу відповідь в оцій статті перечитав три рази -- розлуга))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:26

  sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем. Т.е. можно при желании. Ездить с Шепетовки в Бердычев уже сложнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:27

  vitaliiangel"[quote="5724096:vitaliiangel написав:
  Ой+ написав:Це до сьогоднішнього дня матері?
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.

Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.[/quote]
В вашем случае, было не партнерство, а "сожительство", что всё усложняет. может женщина с ребенком взяла квартиранта, а после его смерти начала доказывать что это был её гражданский муж? В целом я о том же и говорю, законательно надо дифференцировать все околосемейные статусы, легализовав партнерство. А сожительство во внимание не принимать.[/quote]

Краще щоб родина була в прямому сенсі,діточок мало не буває, України вже третій рік бракує юних українців
sens
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:28

  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:
  Ой+ написав:Це до сьогоднішнього дня матері?
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.

Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.
а хто сказав що дитина його? Може не через допомогу не хотів визнавати?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:29

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем.
вибачте,не вірно виразився, 5 великих окремих міст. Так значно легше, жінки ніколи одна з одною не зустрінуться,проте завжди є випадки коли одного разу таки одна одну знаходять у натовпі.
sens
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