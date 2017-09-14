RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 81248125812681278128 ... 8130>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:04

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
  zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.

Будинок в селі купуйте і будете топити дровами та газом. Яким боком влада до того що кацапи зруйнували ТЕС ?
і шо людині в селі робити якщо вона не програміст на удальонці?

якщо без е.е. та інтернету то вести натуральне господарство, (пра)діди ж могли
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:05

  flyman написав:
  zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.

підніме тарифи
Следующие цели ближе к зиме будут кательные. В одну попадут и сразу минимум 200тыс. людей без тепла и тогда похер какой тариф по электричеству. В ходу будут буржуйки. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:07

  flyman написав:діди ж могли
для хозяйства нужны люди. Ты шо думаешь один с огородом и курами/козами справишься?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:08

  flyman написав:а якби Сталін напав першим ?

Був би нападником саме він.

Але це не суттєво.
Бо совдеп взростили до війни так само, як і Німеччину.
Хто оту лапотну совдепію з кален після громадянської війни підняв?
Отож . Ті ж самі американці та європейці. Технології, верстати і т.д.
detroytred
 
Повідомлень: 28500
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:09

Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?

https://t.me/istories_media/6300?single
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:10

  d44 написав:
  yanyura написав:Почитал ветку - почему-то ни слова о сегодняшней атаке НПЗ в волгограде
Як написав забутий всіма Том Купер, про атаки на НПЗ - а як це впливає на наступ расіян?

нафта дешевшає, паливо дорожчає ... РФ слабне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:11

  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Не обязательно Харьков. Думаю прилёты этой ночью будут по многим городам. И уже не по энергетике, а по высотным домам.((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:12

  M-Audio написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Есть какое-то решение КСУ по ситуации с президентом? Или нам нужно верить честному слову, что всё окей?)

є трактування ЦВК, але воно ніяк не прояснює статус кульгавої качки

Точно говорю, "пачиму до сих пор нет стана війни?". Уже многократно разжёвано всё, но "пачиму" не прекращаются. Так и тут "пачиму нет решения конституционного суда"? Может потому что не надо ничего решать, всё уже давно решено? Я уверен - будет решение, слово в слово повторяющее очевидные вещи, и всё равно найдуться вопящие "пачиму президент нелегитимный не уходит"? И даже не те, кто зарплату за это от ФСБ получает, а свои же, доморощенные.

не Президент не уходить, а повноваження
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:13

  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?

Точкі-У в нас мали скінчитися ще Бог зна коли. І, гадаю, так і є.

Черговий рязанський цукор у всій красі. Максимум - або випадковість оркокриворукості. Яку, зрозуміло, не визнають ні за що. А списати можна тіко! на Україну.
detroytred
 
Повідомлень: 28500
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:13

У нас в городе как пишут Днепрогэс от ракет выстоит., Но есть 2 шлюза и если снесут там ворота, то вода хлынет с таким напором, что затопит часть города и сёла ниже по течению
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 81248125812681278128 ... 8130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, flyman, pesikot, ROLF, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 32557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 194141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 634707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6265)
12.05.2024 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.