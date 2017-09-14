Goodman написав:

Допоможи СОБІ САМ.Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна, то слід звернути до ЦНАП чи Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади для внесення цих даних (у разі наявності біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то з нього можна взяти УНЗР, щоб він був у базі територіальної громади);в Електронному кабінеті платника податків слід оновити свої дані за формою № 5ДР (як раз указавши адресу реєстрації згідно з виписки про місце проживання);на Порталі електронних послуг ПФУ можна оновити свої дані в реєстрі застрахованих осіб;у сервісному центрі МВС можна оцифрувати свої водійські посвідчення + техпаспорт на авто;в Управлінні праці та соціального захисту населення актуалізувати інформацію, на підставі якої отриманий статус ВПО, чи скасувати його;у ДРАЦСі, якщо свідоцтва видані російською мовами, то навідатися до них із заявою, щоб інформація була зазначена українською мовами;звернутися до своїх навчальних закладів, щоб виправили інформацію в цифрових реєстрах по освітнім документам.Щось із цього можна вирішити дома, щось -- треба відбивати поріги закладів.Це хоча б дозволить потім не витрачати часу після візиту до ТЦК та СП. А так навіть у нас фактично черга вже на місяць чи більше. Скоріше за все, інформація ведеться, як в електронному вигляді, так і в паперовому. А з урахуванням того, що доступ до цього реєстру обмежений, то явно на цьому фахівці може бути черга.