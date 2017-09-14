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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:11
budivelnik написав: vitaliiangel написав:
берем человека не военного 50-55 лет. Допустим не бомж и не алкаш. Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта, который по табелю о рангах с 1 дня является этому мужику командиром. Армию это не разрушает, а общество? какой смысл заниматься наукой, культурой, исскуством если по табелю о рангах любой лейтенант выше тебя? Мы хотим северную Корею тут построить?
...........
А давай по другому розглянем
1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь?
2 Професор в ВУЗі - вищий ніж студент.....- проти цього ти також я надіюсь заперечувати не будеш...
А тепер питання
Залужний одночасно був Генералом і здобувачем кандидатської....
Так от
В ЗСУ в окопах було і є десятки професорів, якими керував Залужний....
Але як тільки ГЕНЕРАЛ прийшов в аспірантуру - ним помикали якісь кандидати наук...
..........
Ти ПОВИНЕН виконувати вказівки хірурга( якщо ти на хірургічному столі) навіть якщо ти в цей час є Міністром Охорони Здоровья....
І в той самий час, коли той самий хірург знаходиться в приймальні Міністра-він ПОВИНЕН виконувати вказівки Міністра...
.........
Хорошие примеры.
Тот случай, когда согласен с Будивельником.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 24 тра, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:14
Vadim_ написав: ЛАД написав:
2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться.
Походу в вашем ОСББ нету домового чата или живёте в доме среди дикого леса.
Есть чат. Но такого не бывает.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:18
dimo_0n написав: Vadim_ написав:
Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.
Залишилось подумати, звідки підприємцям взяти ті 20К грн, якщо ти не Рошен\Мхп\ДТЕК та таке інше.
Ну як звідки, працівник, який отримував 30-ку, буде отримувати 10-ку - все просто.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:29
vitaliiangel написав:
Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта
Як підмітив будівельник.
Але додам що загалом люди в вашій категорії які щось побачили, були начальниками і тд, вчились в універах і багато хто з них мав кафедру, прийшовши по мобілізації їм зразу дають капіта, а якщо добре попросити то може і майора впишуть. А людина яка звичайний робітник не п'яниця і тд, то нею і на умовному заводі керує людина молодша)
Звичайно що це не відміняє ситуацій коли тілки з кафедри хлопець життя не бачив і ніде не працював та ще й з однолітками не дуже спілкувався, як то кажуть сопля.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:33
ЛАД написав:HotabПродолжение
5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать
войну.
Надо было идти на уступки и договариваться до
войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы.
Но тогда договориться было легче и проще. Дешевле. В 2022 условия наверняка были хуже. Сейчас ещё хуже и пока что не вижу оснований надеяться, что, например, через год они будут лучше.lapay
писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay
и он ушёл. А вопрос-то важный.
Что мы имеем в результате войны?
...
ось на цьому ти й гориш. за твоєю логікою Сталін винен, що не домовився з Гітлером, бо наслідки для срср були набагато гірші. хочу прочитати роздуми на цю тему, а не оцю дурню про Україну.
Что мы выиграли от этой войны?
Сразу отметаю дурацкие вопросы типа: "А что ты хотел? Лечь под Путина? Пойти в РФ?"
Не хотел и не хочу.
Но живя рядом с сильным соседом, нельзя сильно наглеть. И надо хоть немного считаться с ним и идти на какие-то уступки. Идти в НАТО можно и нужно было. Но громогласно кричать об этом на всех перекрёстках и записывать в Конституцию было совсем не обязательно. Можно было готовиться к этому, внедрять стандарты НАТО, вести подготовку, а громко говорить тогда, когда НАТО будет согласно нас принять (а они не хотят этого и сегодня). Совсем не обязательно было нашим "активистам" при полной поддержке правительства объявлять РФ главным и единственным врагом. Такое можно делать только тогда, когда вы готовы к войне с этим врагом. И хотите войны. Сильно сомневаюсь, что народ у нас вообще хотел войну. Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
ми нічого не виграли, але не ми почали цю війну. й наше завдання вистояти.
а приклад Прибалтики та Польщі показує інше. Треба відразу було відходити від Раші, ось тоді був шанс. але тоді втратили, виборюємо зараз.
й твоє брехню про мене потерли, але зверну увагу, що як професійний радянський пропагандон, ти на мої аргументи нічого відповісти не можеш, тому ховаєшся за цими штампами про пропаганду. читаєш рашкованів? - вони якраз у всіх своїх злочинах звинувачують нас. якраз як ти
єдиний раз, коли я тоді щось доводив на цифрах, яка була твоя реакція - не бачу, не бачу, не хочу бачити - що ти такій людині доведеш?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:38
ЛАД
й взагалі, Раша Харків не окупує, але зруйнувати може, це так. тому рекомендую їхати не в Черкаси, а в країну де розбираються в нацизмі - в Німеччину. тобі все одно, а дітям буде краще. й ця дурня про Рашу швидко розсіється у них
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:04
Schmit написав: dimo_0n написав: Vadim_ написав:
Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.
Залишилось подумати, звідки підприємцям взяти ті 20К грн, якщо ти не Рошен\Мхп\ДТЕК та таке інше.
Ну як звідки, працівник, який отримував 30-ку, буде отримувати 10-ку - все просто.
та отож.
але кріпаку більше й не треба
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:52
ЛАД написав:
Но живя рядом с сильным соседом, нельзя сильно наглеть. И надо хоть немного считаться с ним и идти на какие-то уступки.
Я так понимаю вы своему соседу быку буйному алконавту после его ночного дебоша с музыкой/танцами/дракой утром под дверь ставите пару бутылочек холодного пивка? ну типа шобы добрый был, и при встрече с вами рыгнув в лицо и похлопал хозяйски по плечу...
да?)))
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:55
komp написав: ЛАД написав:
Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....
Хто вписав НАТО в Констицію, і з якою метою?
Он Угорщина хоче виходити, бо не збирається воювати в Північній війні.
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