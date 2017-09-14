"ІV. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: - допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; - призовники - особи, приписані до призовних дільниць; - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; - військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; - резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час."
Так тут взагалі "виключених" немає.
Видно "прогрес" в методичках і рішеннях судів 2016 та останніх років. По вашій ссилці (2021р) вже і ст.58 перевернули: "На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18Порядку організації та ведення військового обліку призовників івійськовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 7 грудня 2016 р. No921 громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки –60 років, а жінки –60 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримкиза місцем реєстрації місця проживання.Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, узв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних."
Цікаво, а що таке "нова постановка"? Після відставки на "нове коло"? Вроді ж законодавство цього не передбачає. Є загроза, що виключених зараз за ВЛК через рік можуть так само погнати на "нове коло" і будуть вони вже всі "придатними".
Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет. Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории. У кого какие мнения по этому поводу?
Я об этом еще год назад говорил. Теперь выселяют Харьков, Сумам приготовиться.