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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8370837183728373
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 19:37

  alibob написав:От ця ж (https://uu.edu.ua/upload/universitet/no ... acziyi.pdf) Методичка, але 2021 року -
https://starkon.gov.ua/images/pdf/%D0%9 ... %D1%83.pdf

"ІV. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.
Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі
категорії:
- допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
- призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
- військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
- військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування
Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також
для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
- резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних
Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у
мирний та воєнний час."

Так тут взагалі "виключених" немає.


Видно "прогрес" в методичках і рішеннях судів 2016 та останніх років.
По вашій ссилці (2021р) вже і ст.58 перевернули:
"На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18Порядку організації та ведення військового обліку призовників івійськовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 7 грудня 2016 р. No921 громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки –60 років, а жінки –60 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримкиза місцем реєстрації місця проживання.Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, узв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних."

Цікаво, а що таке "нова постановка"? Після відставки на "нове коло"?
Вроді ж законодавство цього не передбачає.
Є загроза, що виключених зараз за ВЛК через рік можуть так само погнати на "нове коло" і будуть вони вже всі "придатними". :shock:
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 19:39

  Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет.
Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории.
У кого какие мнения по этому поводу?

Я об этом еще год назад говорил. Теперь выселяют Харьков, Сумам приготовиться.
Mimohod
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  fox767676 написав:
  Бетон написав:Скоро


+++++
ложные идолы падут
тирании упразднены
тираны и сатрапы преданы народному суду
кровь их прольется
царство свободы победит

Аминь )
Бетон
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