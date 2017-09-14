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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 тра, 2024 19:51
tumos написав: zxzx777 написав:
Як казав колись один відомий персонаж "Развели как котят".
Не будьте наівною жертвою беззаконня. Це якраз класичний випадок ст.58.
Пару сторінок назад давав цитату адвоката. Теперешні судді крутять законом "на вимогу часу".
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальнихзакладах. 2016 рік".
Сторінка 6. Примітка: "Зазначені зміни до Закону були внесені... ..., що відповідно до статті 58 Крнституції України... ..., з урахуванням на це громадяни, які станом на ... ...року, були виключені з військового обліку за віком (про що свідчить запис у військово-обліковому документі, який завірено підписом та гербовою печаткою військового комісарарайонного військового комісаріату у якому громадянин перебував на військовому обліку, та відмовились у добровільному порядкувідновитись на військовому обліку –рахуються як такі, що ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. Інформацію по зазначеній категорії,начальникам військово-облікувих столів, поуточнювати в районних(міських) військових комісаріатах під час проведення звірок та перевірок.".
"ПРОПОЗИЦІЇ МіністерствооборониУкраїни допроектуЗаконуУкраїни«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеннямотиваціїдозахистуВітчизнитаоптимізаціїмобілізаційноїдіяльності»: "ВзяттягромадянУкраїни, якіперебуваютьувідставці, навійськовийоблікта перевід їх в запас у зворотному порядку законодавством України провійськовийобов’язоківійськовуслужбунепередбачено."
"Водночас, практичний досвід проведення призову громадян України помобілізації, отриманийпідчасдіївдержавіособливогоперіоду, свідчить, щодлякомплектування(доукомплектування) особовим складом командуваннявійськовихчастиннадає перевагучоловікамувіцідо 50 років. Така категоріягромадян, як правило, у ході виконання бойових завдань спроможнавитримувативідповіднінавантаженняфізичноготапсихологічногохарактеру.Довідково. За даними Державної служби статистики середня тривалість життячоловіків в Україні складає 66 років. Враховуючи фізичне старіння населення застатистичними даними, отримати висновок військово-лікарської комісії “придатний довійськовоїслужби” зможелишемінімальнийвідсотокчоловіків.".
МіністроборониУкраїни ОлексійРЕЗНІКОВ.
Ведь сами понимаете, что в конечном итоге спор перейдет в суд. Рекомендации и Предложения так себе будут аргументы в споре.Важно в споре иметь доступ к реестру судебных решений. На днях видел в марафоне заседание ВРУ, где обсуждали запрет доступа к решениям, которые относятся к мобилизации и учету. Тут интересно. В случае запрета как бы будут ограничены некоторые процессуальные возможности в споре.
Привел как пример, что в 2016 ещё не все подчистили. В отличии от 2021.
Вроде уже решили запретить доступ к реестру. Зачем людишкам лишняя информация для брожения умов. А все наивные ждут суд.практику.
Есть у "особливого періоду" начало, нет у "особливого періоду" конца..
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zxzx777
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:20
fox767676 написав:
вот мне нравится подход совкошвали и национал-люмпенов с поддержкой тотальной мобилизвации. выбить в войне всех. в т.ч. и доноров бюджета, иноваторов, вообще средний класс, снова попасть в новые злыдни разрухи и на волне разочарований выбрать новых рабиновичей, которые похерят все завоевания борьбы
по этому поводу уже М-Аудио озвучивал проблему.
готовы доноры бюджета платить столько налогов что бы обеспечить семьи тех кто пострадал как самих себя?
тут на форуме пишут что ИТ не хочет больше 5% платить - уедут в Грузию или Польшу.
Так за что потом платить помощь родственникам погибших и инвалидам?
Или по принципу - мавр защитил эффективных мавр может уходить?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:21
zxzx777 написав:
Привел как пример, что в 2016 ещё не все подчистили. В отличии от 2021.
Вроде уже решили запретить доступ к реестру. Зачем людишкам лишняя информация для брожения умов. А все наивные ждут суд.практику.
Есть у "особливого періоду" начало, нет у "особливого періоду" конца..
"єта музьіка будет вечной" (с)
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flyman
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:42
mephala написав: fox767676 написав:
вот мне нравится подход совкошвали и национал-люмпенов с поддержкой тотальной мобилизвации. выбить в войне всех. в т.ч. и доноров бюджета, иноваторов, вообще средний класс, снова попасть в новые злыдни разрухи и на волне разочарований выбрать новых рабиновичей, которые похерят все завоевания борьбы
по этому поводу уже М-Аудио озвучивал проблему.
готовы доноры бюджета платить столько налогов что бы обеспечить семьи тех кто пострадал как самих себя?
тут на форуме пишут что ИТ не хочет больше 5% платить - уедут в Грузию или Польшу.
Так за что потом платить помощь родственникам погибших и инвалидам?
Или по принципу - мавр защитил эффективных мавр может уходить?
Родственники погибших и инвалидов хоть слово протеста сказали в 2014, когда
герои майдана подняли моб.возраст рядовым с 40 до 60 , поломав единственно безукороизненный критерий разграничения между военным и экономическим фронтом ? А я помню что-то про "онижедети". Может они посмели вслух усомниться в адекватности 1991 как цели ? Может они удосижились разобраться в политических программах и не голосовать за некомпететніх популистов и кукол олигархов ? Врядли, не замечал такого.
ТАК ЧТО НЕ НАДО МНЕ ТУТ ДАВИТЬ НА ЖАЛОСТЬ!!!!
Я за простой народ сердцем острадал с юности, хватит, взаимности не заметил.
Платите сами за свою тупость дважды, я даже за броню теперь платить не буду, есть другие способы повысить сортность, не делясь с согражданами, вам судя по всему так больше нравится
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 26 тра, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:43
Ukrainian написав: flyman написав: Ukrainian написав:
Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.
Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?
Так
А як же 12000 повідемлень на гілках про банківську систему, депозити в ВТБ, Дельті, всякі крутілки з ОВДП
? Щось лицемірством від Вас тхне.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:46
zxzx777 написав:
Є загроза, що виключених зараз за ВЛК через рік можуть так само погнати на "нове коло" і будуть вони вже всі "придатними".
ВЛК в СССР был формальностью. Пригодны все.
Обновленный украинский ВЛК это что то из области садизма.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:46
sens написав: ЛАД написав: sens написав:
https://t.me/c/1402499671/35214
Виходячи з висловів міністра - в нас 700000 необхідних для економіки, 8000000 поза економікою , пенсіонерів мільйони і ще треба поповнювати бюджет
Закрытая группа.
Можна коментувати цифри нижче !)
8 000 000 поза економікою може судити про незакінчену середню освіту того міністра.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:48
fox767676 написав:
есть другие способы повысить сортность, не делясь с согражданами, вам судя по всему так больше нравится
вам походу не доходит - когда говорят все то это значит нет сортности.
то что сейчас - это не все и поиски того мавра которого потом пошлют на юг
вы же начали свой пост с термина тотальной мобилизации. и тут вдруг на сортность решили спрагнуть. логика у вас не пляшет
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mephala
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:50
mephala написав: fox767676 написав:
есть другие способы повысить сортность, не делясь с согражданами, вам судя по всему так больше нравится
вам походу не доходит - когда говорят все то это значит нет сортности.
то что сейчас - это не все и поиски того мавра которого потом пошлют на юг
Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:50
BIGor
" Щось лицемірством від Вас тхне."
як там у задупьи Кракова ПА5куе уже узяв у ипотеку, поцреот?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 26 тра, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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