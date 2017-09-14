Додано: Вів 28 тра, 2024 22:38

Ukrainian написав: Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.



Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.



Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.





© 2019 Інформаційне агентство ASPI

https://aspi.com.ua/news/politika/melon ... #gsc.tab=0 Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.© 2019 Інформаційне агентство ASPI

Це вже якась біполярка в обох фазах одночасно. Дуже твердо погрозити пальцем... Втім, воно так і відбувається насправді.Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).Американці невдоволені тими крохами інфляції, що вони спостерігають, а їм вже зараз дуже потрібно придушувати Китай, при чому економічно, від чого інфляція в рази вище буде. Але замість цього, ймовірно, віддадуть Тайвань, і будуть сидіти так само рівно (бо не можна ж по матеріковому Китаю ракетами бити, там же ядерна зброя). Аж доки не будуть витіснені з економіки і фінансів майже взагалі.