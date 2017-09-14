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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8421842284238424
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:01


Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:18

  Успіх написав:Та і тут трохи "не так, як на заводі чи іншій роботі"))
На цивілці - на роботі, ти можеш і власноруч занести хоч головному директору, або зразу через адвоката передати доки...

Это понятно. Но боец будучи на фронте все-таки нашел адвоката. Адвокат разобрался к кому обратиться, получил ответ.
Так что были варианты. Хоть бы заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
tumos
 
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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